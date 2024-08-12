Oğlu Harun'u kaybeden Safiye Soyman'dan teşekkür paylaşımı

Safiye Soyman, uzun yıllar MS hastalığı ile mücadele eden oğlu Harun'un vefatıyla sarsıldı. Evlat acısıyla yıkılan Soyman, son paylaşımında kendisine ve ailesine destek olan yakınlarına teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 15:51
Oğlu Harun'u kaybeden Safiye Soyman'dan teşekkür paylaşımı
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Safiye Soyman’ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 27 Temmuz’da hayatını kaybetti. Soyman’ın oğlu için Bodrum Gündoğan Mahallesi’ndeki Merkez Cami’de cenaze töreni düzenlendi.

Gözyaşlarıyla oğlunu toprağa veren Safiye Soyman, acısını şu sözlerle dile getirdi:

"Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti."

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, son paylaşımında kendisine ve ailesine destek olan yakınlarına teşekkür etti. Oğlu Harun'un fotoğrafını paylaşarak, "Biricik oğlumun vefatında bizi yalnız bırakmayan, arayan soran, başta devlet büyüklerimiz olmak üzere tüm dostlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, oğlunun tabutunun fotoğrafını paylaşarak, "Yavrum, melek oldun... Harun'um" şeklinde duygularını ifade etti.


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