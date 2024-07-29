Safiye Soyman oğlunu kaybetti: Seda Sayan’ın cenazeye neden gitmediği ortaya çıktı

Safiye Soyman, MS hastalığıyla mücadele eden ve yaşamını yitiren oğlu Harun Akaröz’ü son yolculuğuna uğurladığı sırada yakın arkadaşı Seda Sayan’ın neden cenazeye gitmediği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 21:22
Safiye Soyman oğlunu kaybetti: Seda Sayan’ın cenazeye neden gitmediği ortaya çıktı
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Safiye Soyman'ın, yıllarca MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, cumartesi günü yaşamını yitirdi. Soyman dün gözyaşları içinde oğlunu son yolculuğuna uğurladı.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, eşiyle birlikte Amerika'da olan Seda Sayan, acı haberi aldıktan sonra apar topar Türkiye'ye dönmek için uçak bileti aradı ancak bulamadı.

Arkadaşını yalnız bıraktığı için çok üzgün olduğunu söyleyen Sayan "Burada dua göndermek dışında elimizden bir şey gelmiyor" ifadelerini kullandı.


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