Oğlunun 15 yaşında baba olduğu iddia edilmişti: Kourtney Kardashian'dan açıklama

Kourtney Kardashian, 15 yaşındaki oğlu Mason Disick’in baba olduğu iddialarına sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Mason’ın bir çocuğu yok” dedi ve yalan haberlerin yayılmaması gerektiğini vurguladı.

Oğlunun 15 yaşında baba olduğu iddia edilmişti: Kourtney Kardashian'dan açıklama
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.03.2025 - 17:43

Kardashian ailesinin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian ile eski eşi Scott Disick’in oğlu Mason Disick hakkındaki iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Söylentilere göre, 15 yaşındaki Mason eski sınıf arkadaşından bebek sahibi oldu.

BABA OLDUĞU İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Mason’a ait olduğu öne sürülen bir Instagram hesabından yapılan paylaşımlar, 15 yaşındaki gencin baba olduğu iddialarına neden oldu. Bir soru-cevap etkinliğinde Mason’a “Çocuğun var mı?” sorusu yöneltildi ve Mason, “Evet, oldu” yanıtını verdi.

Hatta Mason’ın “Piper” adında bir kızı olduğu ve kızının fotoğrafını paylaştığı da iddialar arasında yer aldı.

KOURTNEY KARDASHIAN'DAN AÇIKLAMA

Kourtney Kardashian, oğluyla ilgili çıkan bu söylentilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kardashian, “Kendim veya ailemle ilgili söylentiler veya komplo teorileriyle ilgili nadiren açıklama yaparım ancak çocuğumla ilgili ve herhangi birinin bu yalanların uzaktan yakından doğru olduğunu düşünmesine izin vermek yanlış geliyor. Doğru değiller. Mason’ın bir çocuğu yok" dedi.

“YALANLAR UYDURMAYI BIRAKIN”

Kourtney, ayrıca Mason adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğunu belirterek, “Oğlum mahremiyetine gerçekten önem veriyor ve tüm medyadan lütfen saygılı olmalarını rica ediyorum. Önünde güzel bir hayat olan bir çocuk. Lütfen yanlış hikayeler yaymayı ve yalanlar uydurmayı bırakın” şeklinde bir açıklama yaptı.

Mason’ın daha önce sosyal medyada tartışmalı paylaşımlar yapması, hesabın gerçekliği konusunda soru işaretlerine neden olmuştu.


Etiketler: #Kourtney Kardashian #Mason Disick

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