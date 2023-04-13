Oğuzhan Koç kimdir, nereli, kaç yaşında? Oğuzhan Koç hangi filmler oynadı? Oğuzhan Koç şarkıları...
Geçen Ağustos ayında dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından Demet Özdemir'in evi terk ettiği iddia edilmişti. İddialara göre çift boşanma kararı aldı. Çıkan haberler sonrasında Oğuzhan Koç'un hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Oğuzhan Koç kimdir, nereli, kaç yaşında? Oğuzhan Koç hangi filmler oynadı? Oğuzhan Koç şarkıları neler?
Son günlerde eşi Demet Özdemir ile ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle sık sık gündeme gelen Oğuzhan Koç'un hayatı, oyunculuk ve şarkıcılık kariyeri merak konusu oldu. Peki, Oğuzhan Koç kimdir, nereli, kaç yaşında? Oğuzhan Koç hangi filmler oynadı? Oğuzhan Koç şarkıları neler? İşte ayrıntılar...
OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?
Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu. 1992 Erzincan depreminden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde okudu. Üniversiteyi Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümünde bir süre okudu. Daha sonra okulunu bırakarak tekrar sınavlara hazırlanmak için İstanbul'a geldi. 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümünü kazandı.
Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı. Söz ve müziği kendisine ait olan "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı Ferhat Göçer'e vermiş, Gülben Ergen'in "Uzun Yol Şarkıları" albümünde söz ve bestesi kendisine ait olan Giden Günlerim Oldu şarkısına albümde ve klipte eşlik etti. 31 Aralık 2009 tarihinde Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı tiyatral komedide "Domuz Gribi Ol İnşallah" adlı şarkıyı söyledi. 2010 yılında BKM Mutfak oyuncularının yazıp yönettiği Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmde rol aldı ve 17. Kral Müzik Ödülleri'nde filmin müzikleriyle 'En İyi Film Müziği' ödülünü aldı.
Oğuzhan Koç'un Ben Hala Rüyada isimli albümü 2 Aralık 2013'te Esen Müzik etiketiyle satışa sunuldu. Aynı zamanda 2013'te Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile Star TV'de 3+1 adlı programı sunmaya başladı fakat program Acun Ilıcalı tarafından satın alınınca, 2014'te TV8'e geçip 3 Adam adını aldı. 2015 yılının Nisan ayında Gülben Ergen ile birlikte seslendirdiği Aşkla Aynı Değil isimli single çıktı.
Oğuzhan Koç 2014 yılında Murat Dalkılıç'ın "Daha Derine" albümüne "Bu Nasıl Aşk" isimli şarkıyı verdi. Aynı zamanda arkadaşı İbrahim Büyükak'ın Küçük Esnaf filmi için "Berhudar Olmak Zor" isimli şarkıyı yaptı.
TV8'deki O Ses Çocuklar yarışmasının 2. sezonunda jüri üyesi olarak yer aldı ve yarışmada birinci oldu. Jüri koltuğunda 2. sezonda Mustafa Ceceli, Hadise, Murat Boz eşlik ederken 3. sezonda jüri üyeliğine devam eden Hadise ile Burak Kut eşlik etti.
2016 yılının Nisan ayında çıkan Murat Boz'un "Janti" albümünde yer alan "Yüzüm Yok" isimli şarkının da sözleri ve bestesi Oğuzhan Koç'a aittir. 7 Ekim 2016'da Bulutlara Esir Olduk isimli single'ı, 17 Ekim 2016'da da bu şarkının video klibi yayımlandı.
Fırıldak Ailesi isimli Türk yapımı animasyon filmde Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte üç kişi bir karakteri seslendirdi.
7 Nisan 2017'de dijital platformlarda yayımlanmış ve ilk yayımlandığı gün outube'da 17 saatte 1 milyon izlenmeyi geçerek rekor kıran "Küsme Aşka"nın söz ve bestesi de Oğuzhan Koç'a aittir.
2014'te başlayan, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile sundukları 3 Adam isimli gece şovu final yaptı.
27 Ekim 2017'de vizyona giren Yol Arkadaşım filminde aynı zamanda filmin senaristi olan İbrahim Büyükak ile başrol oynayarak Onur Güzel karakterini canlandırdı.
Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayımlanan O Ses Türkiye programında jüri üyesi olarak yer aldı ve yarışmada birinci oldu. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etti.
OĞUZHAN KOÇ ÖZEL HAYATI
Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde oyuncu Demet Özdemir ile evlendi.
OĞUZHAN KOÇ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2009 Neşeli Hayat - Timur
2010 Çok Filim Hareketler Bunlar - Oğuzhan
2017 Yol Arkadaşım - Onur
2018 Yol Arkadaşım 2 - Onur
2021 İlginç Bazı Olaylar - Oğuzhan Koç
2023 Özür Dilerim - Koray
OĞUZHAN KOÇ TV PROGRAMLARI
2008-2011 Çok Güzel Hareketler Bunlar
2013 3+1
2014-2017 3 Adam
2014-2015 O Ses Çocuklar
2016 Saba ile Oyuna Geldik
2021 O Ses Türkiye
OĞUZHAN KOÇ ŞARKILARI
2013 Ben Hala Rüyada
2020 Ev
2015 Aşkla Aynı Değil (Gülben Ergen ile düet)
2016 Bulutlara Esir Olduk
2017 Küsme Aşka
2017 Aşinayız (Murat Dalkılıç ile düet)
2018 Beni İyi Sanıyorlar
2018 Takdir-i İlahi
2019 Sükut-u Hayal
2020 Kendime Sardım
2020 Heyecandan
2020 Küskün
2021 Hepsi Geçiyor
2021 Bence de Zor
2021 Yoksa Yasak (Arem Özgüç ve Arman Aydın ile)
2021 Aşkın Mevsimi
2022 Aşk Beni Yendi
2022 Kimseler Bulamasın Bizi
OĞUZHAN KOÇ ÖDÜLLERİ
2011 17. Kral TV Video Müzik Ödülleri -- En İyi Film Müziği (Çok Filim Hareketler Bunlar)
2011 1. Pal FM Müzik Ödülleri -- En İyi Düet (Giden Günlerim Oldu)
2014 2. Türkiye Müzik Ödülleri -- En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
2014 41. Altın Kelebek Ödülleri -- En İyi Çıkış Yapan Solist
2014 Sakarya Üniversitesi Ödülleri -- En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcı
2015 22. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri -- Yılın En Başarılı Erkek Sanatçısı
2015 Arel Üniversitesi 4. Medya ve Sanat Ödülleri -- En İyi Çıkış Yapan Şarkı/Erkek (Ben Hala Rüyada)
2018 Mersin 6. Altın Palmiye Ödülleri -- Yılın Erkek Pop Müzik Sanatçısı
2019 BAU 3. Müzikonair Ödülleri -- En İyi Söz Yazarı - Besteci
2019 Evos Angels 7. Dijital Dünyanın En'leri Ödülleri -- Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı
2021 19. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri -- En Beğenilen Erkek Şarkıcı
2021 PowerTürk Müzik Ödülleri -- En Güçlü Klip (Kendime Sardım)
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