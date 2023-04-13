Yayınlanma: 13.04.2023 - 11:40

Güncelleme: 13.04.2023 - 11:40

Son günlerde eşi Demet Özdemir ile ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle sık sık gündeme gelen Oğuzhan Koç'un hayatı, oyunculuk ve şarkıcılık kariyeri merak konusu oldu. Peki, Oğuzhan Koç kimdir, nereli, kaç yaşında? Oğuzhan Koç hangi filmler oynadı? Oğuzhan Koç şarkıları neler? İşte ayrıntılar...

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu. 1992 Erzincan depreminden sonra ailesiyle Bursa'ya geldi. 2 yıl yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. 7 yaşından itibaren Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde okudu. Üniversiteyi Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümünde bir süre okudu. Daha sonra okulunu bırakarak tekrar sınavlara hazırlanmak için İstanbul'a geldi. 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümünü kazandı.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı. Söz ve müziği kendisine ait olan "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı Ferhat Göçer'e vermiş, Gülben Ergen'in "Uzun Yol Şarkıları" albümünde söz ve bestesi kendisine ait olan Giden Günlerim Oldu şarkısına albümde ve klipte eşlik etti. 31 Aralık 2009 tarihinde Kanal D'de yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı tiyatral komedide "Domuz Gribi Ol İnşallah" adlı şarkıyı söyledi. 2010 yılında BKM Mutfak oyuncularının yazıp yönettiği Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmde rol aldı ve 17. Kral Müzik Ödülleri'nde filmin müzikleriyle 'En İyi Film Müziği' ödülünü aldı.

Oğuzhan Koç'un Ben Hala Rüyada isimli albümü 2 Aralık 2013'te Esen Müzik etiketiyle satışa sunuldu. Aynı zamanda 2013'te Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile Star TV'de 3+1 adlı programı sunmaya başladı fakat program Acun Ilıcalı tarafından satın alınınca, 2014'te TV8'e geçip 3 Adam adını aldı. 2015 yılının Nisan ayında Gülben Ergen ile birlikte seslendirdiği Aşkla Aynı Değil isimli single çıktı.

Oğuzhan Koç 2014 yılında Murat Dalkılıç'ın "Daha Derine" albümüne "Bu Nasıl Aşk" isimli şarkıyı verdi. Aynı zamanda arkadaşı İbrahim Büyükak'ın Küçük Esnaf filmi için "Berhudar Olmak Zor" isimli şarkıyı yaptı.

TV8'deki O Ses Çocuklar yarışmasının 2. sezonunda jüri üyesi olarak yer aldı ve yarışmada birinci oldu. Jüri koltuğunda 2. sezonda Mustafa Ceceli, Hadise, Murat Boz eşlik ederken 3. sezonda jüri üyeliğine devam eden Hadise ile Burak Kut eşlik etti.

2016 yılının Nisan ayında çıkan Murat Boz'un "Janti" albümünde yer alan "Yüzüm Yok" isimli şarkının da sözleri ve bestesi Oğuzhan Koç'a aittir. 7 Ekim 2016'da Bulutlara Esir Olduk isimli single'ı, 17 Ekim 2016'da da bu şarkının video klibi yayımlandı.

Fırıldak Ailesi isimli Türk yapımı animasyon filmde Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte üç kişi bir karakteri seslendirdi.

7 Nisan 2017'de dijital platformlarda yayımlanmış ve ilk yayımlandığı gün outube'da 17 saatte 1 milyon izlenmeyi geçerek rekor kıran "Küsme Aşka"nın söz ve bestesi de Oğuzhan Koç'a aittir.

2014'te başlayan, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile sundukları 3 Adam isimli gece şovu final yaptı.

27 Ekim 2017'de vizyona giren Yol Arkadaşım filminde aynı zamanda filmin senaristi olan İbrahim Büyükak ile başrol oynayarak Onur Güzel karakterini canlandırdı.

Daha önce yine TV8'de O Ses Çocuklar programında jüri üyesi olan Koç, 2021'de TV8'de yayımlanan O Ses Türkiye programında jüri üyesi olarak yer aldı ve yarışmada birinci oldu. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ile Murat Boz da eşlik etti.

OĞUZHAN KOÇ ÖZEL HAYATI

Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde oyuncu Demet Özdemir ile evlendi.

OĞUZHAN KOÇ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2009 Neşeli Hayat - Timur

2010 Çok Filim Hareketler Bunlar - Oğuzhan

2017 Yol Arkadaşım - Onur

2018 Yol Arkadaşım 2 - Onur

2021 İlginç Bazı Olaylar - Oğuzhan Koç

2023 Özür Dilerim - Koray

OĞUZHAN KOÇ TV PROGRAMLARI

2008-2011 Çok Güzel Hareketler Bunlar

2013 3+1

2014-2017 3 Adam

2014-2015 O Ses Çocuklar

2016 Saba ile Oyuna Geldik

2021 O Ses Türkiye

OĞUZHAN KOÇ ŞARKILARI

2013 Ben Hala Rüyada

2020 Ev

2015 Aşkla Aynı Değil (Gülben Ergen ile düet)

2016 Bulutlara Esir Olduk

2017 Küsme Aşka

2017 Aşinayız (Murat Dalkılıç ile düet)

2018 Beni İyi Sanıyorlar

2018 Takdir-i İlahi

2019 Sükut-u Hayal

2020 Kendime Sardım

2020 Heyecandan

2020 Küskün

2021 Hepsi Geçiyor

2021 Bence de Zor

2021 Yoksa Yasak (Arem Özgüç ve Arman Aydın ile)

2021 Aşkın Mevsimi

2022 Aşk Beni Yendi

2022 Kimseler Bulamasın Bizi

OĞUZHAN KOÇ ÖDÜLLERİ

2011 17. Kral TV Video Müzik Ödülleri -- En İyi Film Müziği (Çok Filim Hareketler Bunlar)

2011 1. Pal FM Müzik Ödülleri -- En İyi Düet (Giden Günlerim Oldu)

2014 2. Türkiye Müzik Ödülleri -- En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2014 41. Altın Kelebek Ödülleri -- En İyi Çıkış Yapan Solist

2014 Sakarya Üniversitesi Ödülleri -- En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcı

2015 22. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri -- Yılın En Başarılı Erkek Sanatçısı

2015 Arel Üniversitesi 4. Medya ve Sanat Ödülleri -- En İyi Çıkış Yapan Şarkı/Erkek (Ben Hala Rüyada)

2018 Mersin 6. Altın Palmiye Ödülleri -- Yılın Erkek Pop Müzik Sanatçısı

2019 BAU 3. Müzikonair Ödülleri -- En İyi Söz Yazarı - Besteci

2019 Evos Angels 7. Dijital Dünyanın En'leri Ödülleri -- Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı

2021 19. YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri -- En Beğenilen Erkek Şarkıcı

2021 PowerTürk Müzik Ödülleri -- En Güçlü Klip (Kendime Sardım)



