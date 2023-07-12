Oğuzhan Uğur, Gain'in yönetim kurulu üyesi oldu

Yayınlanma: 12.07.2023 - 10:33

Güncelleme: 12.07.2023 - 10:43

Türkiye'nin en büyük dijital yayın platformlarından biri olan Gain 24 Nisan 2023 tarihinde RAMS Türkiye Grubu'na satıldı. Gözde Akpınar'ın başında bulunduğu Aralık 2020'de kurulan platformda yeniden yapılanma dönemi başladı.

Yeniden yapılanma kapsamında seçim zamanında yaptığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programı ile ön plana çıkan Oğzuhan Uğur, Gain'in yönetim kurulu üyesi oldu.

Oğuzhan Uğur gelişmeyi sosyal medya hesabından açıkladı. açıklamasında "An itibarıyla Gain platformunun yönetim kurulu üyesiyim. Bu unvan beni daha olgun ve yaşlı hissettiriyor ama çok sevdim. BabalaTV son sürat içeriklerine devam ederken, Gain ile de yeni sezonda sizlere muzzam diziler, pek iddialı filmler ve uzun soluklu içerikler sunmak için kolları sıvadık. Amacımız bu yerli platformun dünyada konuşulan ve takip edilen bir mecra haline gelmesi. sektörün meşhur alicengiz oyunlarının bize siray edemeyeceğini de düşünürsek, ülkemdeki eşsiz yetenekleri dünyayla buluşturmak hiç de zor olmayacaktır diye umuyor, bu küstah iddiamı lokal medyadan, globalin tam göbeğine gönderiyorum. Yapmadığımız şey değil =) Sayenizde elbette. Bize bu haddi verdikleri için çok mutluyum. artık sınırsız hayellerimizin bir yol arkadaşı var. heyecanımı hepinizle paylaşmak istedim. allah utandırmasın. Sanırım şimdi gidip kendime bir takım elbise almayalım" dedi.