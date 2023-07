Netflix'ten HBO hamlesi

Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:01

Güncelleme: 04.07.2023 - 12:01

The Verge’ün haberine göre son günlerde Warner Bros. Discovery ve Netflix arasında HBO içerikleri için yapılacağı iddia edilen lisans anlaşması resmiyet kazandı.

Dijital yayın platformları arasındaki rekabeti kızıştıracak bu anlaşma kapsamında Netflix’e gelen ilk HBO yapımı komedi dizisi Insecure oldu. 5 sezondan oluşan yapım, şu anda Netflix ABD kullanıcıları tarafından izlenebilir durumda.

INSECURE NETFLİX TÜRKİYE KÜTÜPHANESİNE EKLENECEK Mİ?

Netflix sözcüsü Jake Urbanski, The Verge‘e yaptığı bir açıklamada, HBO dizilerinin Netflix’e geleceğini doğruladı, ancak dizilerin ne zaman platforma ekleneceği veya ne kadar süreyle hizmette kalacaklarına dair detaylar henüz paylaşılmadı.

Bu iş birliği, şimdilik ABD’deki Netflix kullanıcılarına yansımış durumda. Türkiye’deki izleyicilerin de bu dizilere Netflix üzerinden erişebilmesi için henüz bir tarih verilmedi.

NETFLİX'TE YER ALACAK BAZI HBO DİZİLERİ

HBO imzası taşıyan Band of Brothers, The Pacific, True Blood, Six Feet Under ve Ballers dizilerinin de yakın zamanda Netflix’e geleceği tahmin ediliyor. The Verge'e göre drama türündeki True Blood, ABD ile birlikte pek çok ülkede yayımlanacak. Bu, listede yer alan dizilerin Türkiye’ye de gelebileceği anlamına geliyor.

Netflix, anlaşmanın detayları için resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle yer alan diziler dışında diğer hangi HBO yapımlarının kütüphaneye ekleneceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

BLU TV'DE YER ALAN DİZİLERE NE OLACAK?

Warner Bros. Discovery‘nin HBO içeriklerini Türkiye’de yayımlamak için için şu anda halihazırda yerli platform BluTV ile bir lisans anlaşması mevcut. Game of Thrones ve The Last of Us gibi popüler diziler burada yer alıyor. Warner Bros. Discovery‘nin Netflix ile anlaşması ise BluTV’yi nasıl etkileyeceği akıllarda soru işareti yaratıyor.