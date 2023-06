Daredevil: Born Again ve The Penguin çekimleri süresiz duraklatıldı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 16:05

Güncelleme: 16.06.2023 - 16:05

Greve rağmen çekimleri devam eden Marvel dizisi "Daredevil: Born Again" ve DC dizisi "The Penguin"in setleri süresiz bir şekilde durduruldu. Çekimlere Grev bitince devam edilecek. Çalışma koşulları ve adaletsiz maaş nedeniyle grev yapan Amerika Yazarlar Birliği 15 yılın ardından ilk defa greve gitti. Amerika Yazarlar Birliği, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği’nden daha yüksek ücretler ve daha iyi çalışma koşulları sağlamaya çalışıyor. Devam eden grev henüz yapım aşamasında olan pek çok filmin iptal edilmesine, filmlerin çekimlerinin ertelenmesine neden oldu.



DAREDEVIL: BORN AGAIN



Disney+'ta yayımlanacak olan "Daredevil: Born Again" sekiz aylık çekim takviminin ilk üç ayını geride bırakmıştı. Marvel dizilerinde daha önce görmediğimiz şekilde tam 18 bölüm olacak olan dizinin çekimleri New York'ta gerçekleştiriliyordu.



Charlie Cox ve Vincent D'Onofrio, Netflix'teki "Daredevil" dizisinin ardından rollerine geri dönüyorlar ancak dizinin olayları kaldığı yerden devam ettirmeyeceği, yani Netflix dizisinin 4. sezonu olarak gelmeyeceği biliniyor. "Daredevil: Born Again"in, dizinin tonunda da büyük değişiklikler yaparak hikayeyi baştan başlatması bekleniyor.

THE PENGUIN



Matt Reeves imzalı, Robert Pattinson başrollü "The Batman" filminin spin-off dizisi olan "The Penguin"de de çekimler Mayıs'ın ikinci haftasında duraklatılmıştı. Artık grev sona erene kadar çekimlerin başlamayacağı kesinleşti.

Colin Farrell'ın filmdeki Penguin rolünü yineleceği karakterin geçmişini, nasıl bir suç imparatoru konumuna yükseldiğini anlatacak.