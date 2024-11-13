Oğuzhan Uğur sürpriz bir projeyle ekranlara dönüyor: Şafak Sezer'le rol arkadaşı!
Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı 'Kutsal Damacana 5-Zombi' filmi ekibine oyuncu ve sunucu Oğuzhan Uğur katılıyor.
Ünlü komedyen Şafak Sezer, 'Kutsal Damacana' film serisine devam ediyor. "Sezer, bu kez 'Kutsal Damacana 5-Zombi' filmiyle 17 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.
Filmde, Şafak Sezer’in yanı sıra dikkat çeken konuk oyuncular da yer alacak. Bunlar arasında Oğuzhan Uğur da bulunuyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Uğur, Poll Films imzalı yapımda emniyet amirini canlandıracak.
Film, hem oyuncu kadrosuyla hem de eğlenceli hikayesiyle izleyicileri meraklandırıyor.
Etiketler: #Oğuzhan Uğur #Şafak Sezer
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