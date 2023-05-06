Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Osman Gökçek'e yanıt: 'Bakın neredeyiz'
Deprem felaketinde ekibi ile birlikte arama kurtarma çalışmaları için seferber olan YouTuber Oğuzhan Uğur, kendisini hedef gösteren Melik Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'e sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, depremzedelere bağış toplayarak çok sayıda yardımda bulunan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, program çekmek üzere Hatay’a gitti.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu, AKP Ankara Milletvekili adayı Osman Gökçek ise yandaş A Haber’de Oğuzhan Uğur’un deprem bölgesinde sadece 10 gün durduğunu ve dezenformasyon bilgiler yaydığını iddia etti.
Gökçek’in iddialarını Hatay’da yaptığı programda, Hataylılar ile birlikte dinleyen Uğur, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
"A Haber’de Osman Gökçek bizimli ilgili bir şeyler söylemiş" diyen Oğuzhan Uğur, "Gidip orada hangi insana yardım ettiler" diyen Gökçek’in görüntülerini dinlettikten sonra videoyu durdurup Osman Gökçek’e seslendi.
"HER ZAMAN BURADAYIZ"
Uğur, şu ifadeleri kullandı:
"Osman Gökçek Bey, bakın neredeyiz. Burası Hatay, her zaman buradayız."
Osman Bey, Hatay’dan selamlar… pic.twitter.com/2MlUO6sBuq— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) May 5, 2023
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