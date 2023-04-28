Oğuzhan Uğur TİP'in konuk olduğu program sonrası hastanelik oldu

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, TİP (Türkiye İşçi Partisi) milletvekillerinin konuk olduğu program sonrası hastanelik olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:29
Oğuzhan Uğur TİP'in konuk olduğu program sonrası hastanelik oldu
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Oğuhan Uğur, YouTube'da yayınlanan 'Mevzular Açık Mikrofon' programında TİP milletvekilleri Erkan Baş, Barış Atay Mengüllüoğlu, Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Ahmet Şık'ı konuk etti.

Oğuzhan Uğur yayın sonrası tweet atarak hastanelik olduğunu açıkladı. 

TİP'in tam kadro konuk olduğu yayın 7 saat 10 dakika sürdü. 


Oğuzhan Uğur Babala TV TİP

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