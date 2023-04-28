Oğuzhan Uğur TİP'in konuk olduğu program sonrası hastanelik oldu
Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, TİP (Türkiye İşçi Partisi) milletvekillerinin konuk olduğu program sonrası hastanelik olduğunu duyurdu.
Oğuhan Uğur, YouTube'da yayınlanan 'Mevzular Açık Mikrofon' programında TİP milletvekilleri Erkan Baş, Barış Atay Mengüllüoğlu, Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Ahmet Şık'ı konuk etti.
Oğuzhan Uğur yayın sonrası tweet atarak hastanelik olduğunu açıkladı.
TİP’in tam kadro katıldığı M.A.M. 13. Bölüm 7 saat 10 dakika sürdü. Kazasız belasız bitirdik çok şükür. Sonlara doğru bana bi şeyler oldu ama ne oldu henüz bilmiyorum =) Mesaime hastanede devam ediyorum =( Serumla yırtmayı umuyorum. Tanıtımlar yakında. Yani inş =) Bakıcazzz— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) April 28, 2023
TİP'in tam kadro konuk olduğu yayın 7 saat 10 dakika sürdü.
Sn. @erkbas simidimden bir parça istemeden bir saniye evvel çekildi. pic.twitter.com/vyBy31Kn0Y— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) April 28, 2023
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