Oğuzhan Uğur TİP'in konuk olduğu program sonrası hastanelik oldu

Oğuhan Uğur, YouTube'da yayınlanan 'Mevzular Açık Mikrofon' programında TİP milletvekilleri Erkan Baş, Barış Atay Mengüllüoğlu, Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Ahmet Şık'ı konuk etti.

Oğuzhan Uğur yayın sonrası tweet atarak hastanelik olduğunu açıkladı.

TİP’in tam kadro katıldığı M.A.M. 13. Bölüm 7 saat 10 dakika sürdü. Kazasız belasız bitirdik çok şükür. Sonlara doğru bana bi şeyler oldu ama ne oldu henüz bilmiyorum =) Mesaime hastanede devam ediyorum =( Serumla yırtmayı umuyorum. Tanıtımlar yakında. Yani inş =) Bakıcazzz