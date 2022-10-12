Oğuzhan Uğur'dan yeni format; kapanan ünlü davalar yeniden masaya yatırılacak

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, Youtube kanalı için yeni bir format hazırladığını duyurdu. Uğur, 3 hâkim, 3 savcı ve 3 avukat ile geçmişte kapanan ünlü davaları yeniden masaya yatıracak.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 16:09
Oğuzhan Uğur'dan yeni format; kapanan ünlü davalar yeniden masaya yatırılacak
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Siyasi parti liderleri ve siyasetteki isimleri konuk ederek kendilerine sansürsüz bir şekilde soru sorulan 'Mevzular Açık Mikrofon' formatı ile YouTube kanalı Babala TV'de ses getiren Oğuzhan Uğur, yeni bir formata başlayacağını açıkladı.

YouTube fenomeni, hazırladığı yeni formatta daha önce kapanan ünlü davaları yeniden masaya yatıracak. Oğuzhan Uğur tarafından yapılan açıklamaya göre yeni formatta 3 hâkim, 3 savcı ve 3 avukat bulunuyor. Daha önce kapanan ünlü davalara hâkim, savcı, avukat ve en önemlisi bir salon dolusu hukuk öğrencisiyle yeniden göz atılacak.

"YORUMSUZ, SADECE KİTABA UYGUN"

Yeni formatla ilgili tanıtımların çok yakında yapılacağını açıklayan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''M.A.M. Tüm hızıyla devam ederken, yeni ve ağır bir format daha geliyor. 3 hâkim, 3 savcı, 3 avukat ve bir salon dolusu hukuk öğrencisi. Geçmişte kapanan ünlü davaları tekrar masaya yatıracaklar. Yorumsuz, sadece kitaba uygun şekilde tekrar göz atacaklar. Tanıtımlar pek yakında…"


Oğuzhan Uğur Babala TV Format

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