Ojenin içine sarımsak koyunca olacaklara şaşıracaksınız!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:57

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:57

Son dönemde estetik dünyasında popülerlik kazanan tırnak uzatma yöntemleri, kadınların güzellik ritüellerinde önemli bir yer ediniyor. Uzmanlar, farklı tekniklerle gerçekleştirilen tırnak uzatma işlemlerinin hem doğal görünümlü hem de dayanıklı sonuçlar sunduğunu belirtiyor. Peki, hiç ojenin içine sarımsak koymayı denediniz mi?

Tırnaklarınızı uzatmanın birçok yolunu denediniz ve başarılı olamadıysanız bir de bu formülü deneyin. Şeffaf ojenin içine koyacağınız sarımsak tırnaklarınıza faydası olabilir.

SARIMSAKLI TIRNAK CİLASI NASI HAZIRLANIR?

Birkaç diş sarımsağı ezin.

Tırnak cilanızın (top coat) içine kestiğiniz sarımsakları koyun.

Sarımsakları koyduğunuz ojeyi karanlık, oda sıcaklığında bir yerde 7-8 gün bekletin. Her gün şişeyi çalkalamayı ihmal etmeyin.

Günler geçtikten sonra ojeniz kullanıma hazır. Her zaman kullandığınız gibi ojeyi kullanabilirsiniz.

Ojenin kapağını açtığınızda sarımsak kokusunu alacaksınız. Merak etmeyin sürdüğünüzde sarımsak kokusu kalmayacak.

DİĞER TIRNAK UZATMA TEKNİKLERİ NELERDİR?

Biotin Takviyeleri: Biotin, tırnakların güçlenmesine ve uzamasına yardımcı olan bir vitamindir. Takviye olarak almak, doğal tırnak uzatma sürecine destek olabilir.

Doğal Yağlar: Zeytinyağı, hindistancevizi yağı veya badem yağı gibi doğal yağlar, tırnakları besler ve nemlendirir. Düzenli olarak masaj yapmak, tırnakların sağlıklı uzamasına yardımcı olabilir.

Protein İçeren Besinler: Tırnakların temel yapı taşı olan keratin, protein içeren besinlerle alınır. Yumurta, balık, badem gibi protein açısından zengin gıdalar tırnak sağlığını destekleyebilir.

Nemlendirici Bakım: Tırnakları düzenli olarak nemlendirmek, kırılma ve çatlamaları önleyerek uzamalarını teşvik edebilir. El kremi veya özel tırnak bakım yağları kullanılabilir.

Sağlıklı Beslenme: Genel vücut sağlığınız tırnak uzamasını etkiler. Vitamin ve mineral açısından zengin bir diyet, tırnakların sağlıklı büyümesine katkı sağlayabilir.