Okan Bayülgen: "Bu heriflerin Ay'a inmelerine imkan yok"

16 Ekim 2021 Cumartesi, 15:31

Okan Bayülgen, Haber Global'de yayımlanan programında tüm dünyada devam eden uzay yarışına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bütün belgeselleri izlediğini ve insanlığın Ay’a gitmediğinden emin olduğunu söyleyen Bayülgen, uzay yarışının ABD’nin Sovyetler Birliği ekonomisini batırmak için sürdürdüğünü kaydetti.

Bayülgen, tüm bu yaşananları, ‘Amerika ve Rusya’nın ekonomi savaşı’ olarak değerlendirdi.

“BU HERİFLERİN AY’A İNMELERİNE İMKAN YOK”

Okan Bayülgen şu ifadeleri kullandı:

“Uzaya gitmeye gerek yok. Zaten gitmeyeceğiz. Gitmedik de... 1969 da yalan. O kadar eminim ki. Her şeyi seyrettim bütün belgeselleri... Bu heriflerin Ay’a inmelerine imkan yok. Çünkü dünyaya inemiyorlar. Düşün ki, dünyaya inemiyor adamlar büyük bir tehlike. Atmosfer farkı var falan filan ama... Dünyaya herifler ancak suya düşebiliyorlar. Üzerlerinde helikopterler falan uçuyor, kurtarma gemileri geliyor. Nasıl oluyorsa o teknolojiyle Ay'a pıt diye iniyor. Mümkün değil. Şu anda da inemezler.

Sovyetleri bitirmek için yaptılar. Daha iyi bir numara yok! Bunu Amerikalı siyasetçiler söylüyor. 'Biz uzay yarışını Sovyetler bunu yer de bizimle beraber yarışıp, zar zor ayakta tuttukları ekonomilerini batırırlar diye girdik' diyorlar.

Sonuç artık uzayda aranacak bir şey yok.”