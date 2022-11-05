Okan Bayülgen'den TOGG açıklaması: 'Benim için büyük gurur'
Ünlü şovmen ve tiyatro oyuncusu Okan Bayülgen, TOGG’un Türkiye için bir devrim olduğunu iddia ederek, Türkiye’de 'yerli' otomobil üretiminin başlamasının gurur verici olduğunu söyledi.
Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun (TOBFED) düzenlediği Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’nde konuşan Okan Bayülgen, TOGG’un Türkiye için bir devrim olduğunu öne sürdü.
"MİLLİ OTOMOBİLİMİZİN OLMASI BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR"
TOGG’un dev ekranını çok faydalı bulduğunu söyleyen Bayülgen, bu ekranın sürücülere pek çok kolaylık sağlayacağını iddia etti.
Otomobillerin artık farklı bir teknoloji ile donatıldığına vurgu yapan Bayülgen, “TOGG’un kokpitine baktığımızda diğer otomobil markalarında olmayan dev bir panel var. İnsanlar buradan film mi izleyecek diye soruyorlar? Bu büyük bir olay. O ekran hayatımızı kolaylaştıracak. Hayat artık o ekranda olacak. Milli otomobilimizin olması benim için büyük gurur. Milli gururumuz TOGG’u otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründeki akıllı platformumuz Otovınn ile buluşturursak hayatımız daha da kolaylaşacak" dedi.
"TEKRAR ARABA ALMA ZEVKİNİ YAŞAYACAĞIM"
İstanbul trafiğinde araç kullanmaktan usandığını ve bu yüzden araç kullanmayı bıraktığını söyleyen Bayülgen, "TOGG’un o dev ekranına Otovınn kurarsam işte o gün araç kullanmaktan tekrar zevk alacağım” dedi.
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