Okan Karacan, eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti: 'Geliyorum kapıya çık'

Yayınlanma: 18.04.2023 - 11:54

Güncelleme: 18.04.2023 - 12:04

Geçen gün eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nun kız kardeşini darbettiği için gözaltına alınan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan ünlü televizyon sunucusu Okan Karacan, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Zeynep Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak yardım çağrısında bulundu.

Can güvenliğinin olmadığını söyleyen Kadıoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eski eşim Okan Karacan tarafından tehdit edilmekteyim. Eski eşim daha önce 29.03.2023 tarihinde çalıştığım iş yerime gelerek uzaklaştırma kararını ihlal etmiş ve son olarak 15.04.2023 tarihinde oturduğum evime gelerek annem Emine Kadıoğlu'nu ve ablam Zerrin Kadıoğlu'nu darp ederek hastanelik etmiştir.

Eski eşime karşı mahkeme tarafından verilmiş olan uzaklaştırma kararım olmasına ve Okan Karacan isimli hesabından ve özel numaralardan arayarak sürekli biçimde beni ve ailemi yoğun biçimde tehdit edip hakaretler etmesine rağmen eski eşim gözaltından serbest bırakılmıştır. Ben ve ailem kendisi hakkında şikayetçi olduk. Can güvenliğimiz tehlike altında. Eski eşim Okan Karacan tarafından bütün kamuoyu önünde açıkça tehdit edilmekte olduğumu duyuyorum."

ÇEKTİĞİ VİDEOLARLA TEHDİT ETTİ

Adliye çıkışı sosyal medya hesabından peş peşe videolar paylaşan Okan Karacan ise Zeynep Kadıoğlu'nu tehdit etti.

Karacan, çektiği videoda, "Geliyorum Zeynep Karacan kapıya çık. Çocukları alacağım çatır çatır. Sen o şirketin ortağı değilsin. Alacaklarımı vereceksin. Bugün sinemaya 1 milyon kişi gelse 36 milyon para yapar. O parayı sana bırakmayacağım. Babanı mezardan kaldıracağım. O kızlar sana emanetmiş, Allah belanızı versin" dedi.