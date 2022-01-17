Oktay Kaynarca'dan 'EDHO' çıkışı: 'Bizi hiç ilgilendirmiyor'

17 Ocak 2022 Pazartesi, 10:05

ATV'de ekrana getirilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu ekrana getirilmeden final yapması hayranlarından büyük tepki topladı. EDHO'nun dijital bir platformda yayın hayatına başlayacağı konuşulmaya başlandı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre geçen akşam Etiler'de görüntülenen Oktay Kaynarca, başrolünde yer aldığı ve sürpriz bir şekilde final yapan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizinin dijital bir platform için yeniden çekileceği ancak kendisinin kadroda yer almadığı yönündeki iddialar hakkında konuştu.

"BİZİ UZAKTAN YAKINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE İLGİLENDİRMİYOR"

56 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili "Benim bir haberim yok, biz yokuz. Biz projenin içinde değiliz öyle bir şey varsa da haberimiz yok. Bu konu ile ilgili karar mercii ben değilim. Bu konuları diğer arkadaşlar ile konuşursanız daha sağlıklı olur ama bizi uzaktan yakından hiçbir şekilde ilgilendirmiyor, bir bilgimiz de yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Final yapması sonrası hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin, dijital platform BluTV ile anlaştığı iddia edilmişti.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, BluTV'de film olarak yayınlanacağı ve telif hakları dolayısıyla isminin değişeceği öne sürülmüştü.

Son bölümünün montajlanarak film haline getirileceği söylenen yapımın adının ise 'Son Efsane' olacağı iddia edilmişti.

'OKTAY KAYNARCA KADRODA YOK' İDDİASI

Öte yandan efsane projenin dizi versiyonu şubat ayında çekileceği ve iddiaya göre başrolde İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren başarılı aktör Ozan Akbaba'nın olacağı öne sürülmüştü.