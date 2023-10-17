Yayınlanma: 17.10.2023 - 15:47

Güncelleme: 17.10.2023 - 15:47

Oktoberfest ya da Türkçe adı ile Ekim Festivali, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Münih kentinde her yıl eylül ayının son günleri ve ekim ayının ilk günlerinde düzenlenen, 2 hafta süren bir festivaldir. Peki, Oktoberfest nedir? Oktoberfest kutlamaları ne zaman düzenlenir? Oktoberfest'te neler yapılır?

OKTOBERFEST NEDİR?

Oktoberfest ya da Türkçe çevirisi ile Ekim Festivali, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Münih kentinde her yıl eylül ayının son günleri ve ekim ayının ilk günlerinde düzenlenegelen, 2 hafta süren bir festivaldir. Her yıl yaklaşık 6 milyon kişinin katıldığı bu festival Münih kentindeki en ünlü olaydır.

Dünyanın dört bir yanındaki diğer şehirler de orijinal Münih etkinliğinden sonra modellenen Oktoberfest kutlamaları düzenliyor.Oktoberfest Almanya'nın Bavyera eyaletinde olan Münih kentinde düzenlenen ve totalde 6 milyon kişinin katıldığı bir festivaldir.

OKTOBERFEST NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Festivalın tarihi 1810 yılından başlar. Kronprinz Ludwig (1786-1868), daha sonra Kral I. Ludwig (saltanat: 1825-1848), 12 Ekim 1810'da Saxe-Hildburghausen Prensesi Therese ile evlendi. Münihli vatandaşlar, kraliyet olayını kutlamak için şehir kapılarının önündeki tarlalarda düzenlenen şenliklere davet edildi.

1811'de Bavyera tarımını teşvik etmek için bir gösteri eklendi. 1818'de karnaval kabinleri ortaya çıktı; verilen ana ödüller gümüş, porselen ve mücevher idi. Şehir babaları 1819'da festival yönetiminin sorumluluğunu üstlendi ve Oktoberfest'in yıllık bir etkinlik haline gelmesine karar verildi.

Festival, geleneksel olarak, Ekim ayının ilk Pazar gününü de içine alacak şekilde 16 gün sürer. Alman devletçiklerinin birleşmesinden sonra festivalin programı değiştirilmiş ve eğer ekim ayının ilk pazarı ayın 1'ine ya da 2'sine denk geliyorsa festivalin süresi ayın 3'üne yani Almanya Birleşme Günü kutlamalarına uzatılmaktadır.