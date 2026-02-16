Okul çağında hastalıklara karşı doğal kalkan: Çocuklarda bağışıklığı artıran 8 süper besin

Çocukluk dönemi, bağışıklık sisteminin geliştiği en kritik evrelerden biridir. Özellikle okul çağına başlayan çocuklarda enfeksiyon sıklığı artabilir. Ancak bağışıklık sistemini güçlendiren besinler düzenli olarak tüketildiğinde, vücut mikroplara karşı daha dayanıklı hale gelebilir. Peki, okul çağında hastalıklara karşı doğal kalkan oluşturan beslenme tavsiyeleri nelerdir? İşte, çocuklarda bağışıklığı artıran 8 süper besin...

ÇOCUKLARDA BAĞIŞIKLIĞI ARTIRAN 8 SÜPER BESİN

1. Yoğurt ve kefir (Probiyotik kaynağı)

Probiyotikler bağırsak florasını destekler. Bağırsak sağlığı güçlü olduğunda bağışıklık sistemi de daha güçlü çalışır.

Ev yapımı yoğurt ve kefir düzenli tüketildiğinde çocukların enfeksiyonlara karşı direnci artabilir.

2. Yumurta

Yumurta; protein, çinko ve D vitamini açısından zengindir. Bu besin öğeleri bağışıklık hücrelerinin üretiminde önemli rol oynar.

Kahvaltıda düzenli yumurta tüketimi önerilir.

3. C vitamini zengini meyveler

Portakal

Mandalina

Kivi

Çilek

C vitamini, enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösterebilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir.

4. Balık (Omega-3 kaynağı)

Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri içerir. Omega-3, iltihaplanmayı azaltmaya ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olabilir.

Haftada en az 1-2 kez balık tüketimi önerilir.

5. Kuruyemişler ve tohumlar

Ceviz, badem ve kabak çekirdeği; çinko ve E vitamini içerir. Bu vitaminler bağışıklık hücrelerinin korunmasına destek olur.

Küçük çocuklarda boğulma riskine karşı öğütülerek verilmelidir.

6. Sarımsak ve soğan

Doğal antibakteriyel özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekleyebilir. Yemeklere küçük miktarlarda eklenebilir.

7. Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, brokoli ve pazı gibi sebzeler A, C ve E vitamini içerir. Antioksidan etkileri sayesinde vücudu koruyabilir.

8. Bal (1 yaş üzeri çocuklar için)

Bal, doğal enerji kaynağıdır ve boğazı yumuşatabilir. Ancak 1 yaş altı bebeklere verilmemelidir.