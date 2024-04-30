Okyanus altında yaşayan kabile! İnsanlık suda yaşayabilir
Yüzmek birçok insanın en büyük sorunlarından biriyken bazı kişilerin de en sevdiği aktivitelerden biridir. Peki, insanlık su altında yaşayabilecek bir evrime erişebilir mi?
Endonezya'nın Bajau kabilesi, genetik olarak dalışa uyum sağlayan bilinen ilk insanlar oldu. Kabile son derece amfibi bir yaşam sürüyor ve artık bunu yapacak genetik yapıya sahip oldukları kanıtlandı.
1000 YILDIR SUDA YAŞIYORLAR
1000 yılı aşkın süredir Endonezya kıyılarında yaşayan Bajau halkı, yüzen evlerde yaşıyor ve hayatlarının büyük bir kısmını denizde geçiriyor. Beklendiği gibi, serbest dalış ve mızrakla balık tutma konusunda oldukça yetenekliler, ayrıca olağanüstü akciğer kapasitelerine ve güçlü yüzme yeteneklerine sahipler. Kabilenin üyeleri sadece bir takım ağırlık ve bir çift tahta gözlük kullanarak 230 feet'e kadar dalış yapabiliyor.
DALAKLARI NORMAL İNSANLARA GÖRE DAHA GELİŞGİN
Dalak, bir vücut suya batırıldığında devreye girer ve insanın dalış tepkisindeki anahtar rolünü vurgular. Dalak, oksijenli kırmızı kan hücrelerini dolaşıma enjekte etmek için kasılır; bu da insan kanındaki oksijeni yüzde dokuz oranında artırabilir. Bu nedenle, daha büyük bir dalağa sahip olan Bajau halkının su altında yüzerken genetik bir avantaja sahip olması bulundu.
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