Okyanuslardan başlayan küresel iklim değişimi: El Nino sıcakları dünyayı nasıl etkiliyor?

Dünya iklimini şekillendiren en önemli doğal olaylardan biri olan El Nino, Pasifik Okyanusu’ndaki deniz sıcaklıklarının normalden fazla yükselmesiyle ortaya çıkar. Okyanuslarda başlayan bu değişim; sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve aşırı yağışlar gibi küresel ölçekte etkiler oluşturabilir. Bilim insanlarının yıllardır araştırdığı El Nino; nasıl oluştuğu, ne zaman keşfedildiği ve dünyadaki iklim dengelerini nasıl etkilediğiyle merak edilen önemli doğa olaylarından biridir. İşte El Nino sıcakları hakkında bilinmesi gerekenler...

EL NINO NEDİR?

El Nino, Orta ve doğu tropikal Pasifik Okyanusu’nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının uzun dönem ortalamalarının üzerine çıkmasıyla oluşan doğal bir iklim olayıdır.

Normal şartlarda Pasifik Okyanusu’nda doğudan batıya doğru esen ticaret rüzgârları, sıcak yüzey sularını Asya ve Avustralya taraflarına taşır. Bu süreç sırasında Güney Amerika kıyılarında daha soğuk ve besin açısından zengin derin okyanus suları yüzeye çıkar.

Ancak El Nino dönemlerinde:

Ticaret rüzgârları zayıflar.

Pasifik’in batısındaki sıcak sular doğuya doğru hareket eder.

Güney Amerika kıyılarındaki deniz sıcaklıkları artar.

Atmosfer dolaşımı değişir.

Dünya genelindeki hava modelleri etkilenir.

Bu nedenle El Nino yalnızca bir sıcaklık artışı değil, okyanus ve atmosfer arasındaki büyük ölçekli bir iklim değişimidir.

EL NINO NASIL OLUŞUR?

El Nino’nun oluşumu, okyanus ve atmosfer arasındaki hassas dengenin bozulmasıyla başlar.

Normal koşullarda:

Pasifik Okyanusu üzerinde doğudan batıya doğru güçlü ticaret rüzgârları eser.

Sıcak yüzey suları batı Pasifik’e taşınır.

Doğu Pasifik’te soğuk derin sular yüzeye çıkar.

Atmosfer dolaşımı dengeli şekilde devam eder.

Ancak bazı dönemlerde ticaret rüzgârları zayıflamaya başlar.

Bu durumda:

Batı Pasifik’te biriken sıcak sular doğuya doğru ilerler.

Deniz yüzeyi sıcaklıkları yükselir.

Buharlaşma artar.

Atmosferdeki basınç sistemleri değişir.

Küresel hava olaylarını etkileyen zincirleme süreç başlar.

Bilim insanları bu süreci El Nino-Güney Salınımı (ENSO) adı verilen daha geniş iklim sisteminin sıcak evresi olarak değerlendirir.

EL NINO İLK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

El Nino olayı modern bilim tarafından 20. yüzyılda ayrıntılı şekilde incelenmeye başlanmış olsa da insanların bu doğa olayını fark etmesi çok daha eskilere dayanır.

İlk Gözlemler

1800’lü yıllarda Güney Amerika’nın Peru ve Ekvador kıyılarında yaşayan balıkçılar, bazı yıllarda okyanus sularının normalden çok daha sıcak olduğunu fark etti.

Özellikle Noel dönemine yakın gerçekleştiği için bu sıcak akıntıya İspanyolca “El Nino” adı verildi.

Bilimsel Keşif Süreci

1900’lü yılların başında bilim insanları, Pasifik’teki bu sıcaklık değişimlerinin yalnızca bölgesel olmadığını, dünyanın farklı bölgelerindeki hava olaylarıyla bağlantılı olduğunu araştırmaya başladı.

1960’lı ve 1970’li yıllarda yapılan çalışmalarla El Nino’nun atmosfer hareketleriyle ilişkisi daha net şekilde ortaya konuldu.

Günümüzde uydu teknolojileri, okyanus ölçüm sistemleri ve gelişmiş iklim modelleri sayesinde El Nino olayları daha erken tahmin edilmeye çalışılıyor.

EL NINO SICAKLARI NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

El Nino sıcaklarının temel nedeni, Pasifik Okyanusu’ndaki enerji dağılımının değişmesidir.

Başlıca nedenler:

1. Ticaret rüzgârlarının zayıflaması

El Nino’nun başlamasında en önemli faktörlerden biri doğudan batıya esen ticaret rüzgârlarının normalden daha zayıf hale gelmesidir.

Bu rüzgârlar zayıfladığında sıcak okyanus suları doğuya doğru hareket eder.

2. Okyanus sıcaklıklarının artması

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi, atmosferde daha fazla enerji ve nem oluşmasına neden olur.

Bu durum:

Sıcak hava dalgalarını,

Aşırı yağışları,

Kuraklıkları

tetikleyebilir.

3. Atmosfer basınç değişimleri

Pasifik üzerindeki hava basıncı değişimleri, okyanus-akış sistemini etkileyerek El Nino sürecinin güçlenmesine neden olabilir.

EL NINO DÜNYAYI NASIL ETKİLER?

El Nino’nun etkileri yalnızca Pasifik çevresiyle sınırlı değildir. Dünya üzerindeki birçok bölgenin iklim düzeni bu olaydan etkilenebilir.

Sıcak Hava Dalgaları

El Nino dönemlerinde bazı bölgelerde normalden daha yüksek sıcaklıklar görülebilir.

Özellikle:

Güney Amerika’nın bazı bölgeleri,

Kuzey Amerika’nın bazı kesimleri,

Asya ve Afrika’nın belirli bölgeleri

bu değişimlerden etkilenebilir.

Aşırı Yağışlar ve Seller

Bazı bölgelerde El Nino, atmosferdeki nem hareketlerini değiştirerek yoğun yağışlara neden olabilir.

Bu durum:

Sel riskini artırabilir.

Tarım alanlarını etkileyebilir.

Altyapı sorunlarına yol açabilir.

Kuraklık Etkisi

Bazı bölgelerde ise yağış miktarının azalmasına neden olabilir.

Kuraklık:

Su kaynaklarını azaltabilir.

Tarımsal üretimi etkileyebilir.

Orman yangını riskini artırabilir.

EL NINO TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?

El Nino doğrudan Türkiye’de oluşan bir hava olayı değildir. Ancak küresel atmosfer dolaşımındaki değişimler nedeniyle Türkiye’nin hava koşulları üzerinde dolaylı etkiler oluşturabilir.

Bilim insanları El Nino dönemlerinde:

Mevsimsel sıcaklık değişimlerinin,

Yağış düzenlerindeki farklılıkların,

Olağan dışı hava olaylarının

daha yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Ancak Türkiye’deki hava koşulları yalnızca El Nino’ya bağlı değildir. Kuzey Atlantik salınımı, Akdeniz hava sistemleri ve bölgesel atmosfer koşulları da önemli rol oynar.

EL NINO VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

El Nino doğal bir iklim olayıdır ve geçmişten günümüze birçok kez meydana gelmiştir. Ancak günümüzde bilim insanları, küresel sıcaklık artışının El Nino dönemlerindeki etkileri güçlendirebileceğini araştırmaktadır.

Daha sıcak bir dünya:

Okyanus sıcaklıklarının yükselmesine,

Sıcak hava dalgalarının daha yoğun hissedilmesine,

Aşırı hava olaylarının etkisinin artmasına

neden olabilir.

Bu nedenle El Nino olayları, iklim değişikliği araştırmalarında önemli bir veri kaynağı olarak değerlendirilmektedir.

EL NINO NE KADAR SÜRER?

El Nino genellikle birkaç ay içinde gelişir ve çoğunlukla 9 ila 12 ay arasında etkili olur. Ancak bazı güçlü El Nino olayları daha uzun sürebilir.

Genellikle birkaç yılda bir ortaya çıkan El Nino olaylarının şiddeti her dönemde aynı değildir.

Bazıları:

Hafif,

Orta,

Güçlü

seviyelerde gerçekleşebilir.