Okyanusun derinliklerinde var olmayan bir canlı keşfedildi: Hem erkek hem de dişi olduğu düşünülüyor!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:38

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:38

Bathydevius biyolüminesansla parlayan, kürek benzeri bir kuyruğu ve büyük jelatinimsi bir başı olan yüzen bir deniz sümüklüböceği olarak tanıtılıyor. Bu canlının derin okyanusta yaşayan ilk deniz sümüklüböceği olduğu açıklandı.

OKYANUSUN BİN METRE ALTINDA YAŞIYOR

Bathydevius'un, okyanus yüzeyinin 1.000 metre (3.300 fit) ile 4.000 metre (13.100 fit) arasında bulunan derin sular olarak sınıflandırılan gece yarısı bölgesinde yaşamak için geliştirdiği her adaptasyon, diğer nudibranch'lardan farklıdır. Nudibranch'lar veya deniz sümüklü böcekleri, yumuşak gövdeli deniz gastropod yumuşakçalarıdır.

Gece yarısı bölgesinin aşırı derinliği, orada yaşayan eşsiz hayvanları anlamaya çalışan bilim insanları için bir zorluk teşkil etti. Bathydevius'u ve adaptasyonlarını araştırmak, Dünya'daki en büyük yaşam alanı olan ve gezegendeki tüm deniz suyunun %70'ini oluşturan gece yarısı bölgesi hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarabilir.

2000'DEN SONRA 150 KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Monterey Körfezi Akvaryum Araştırma Enstitüsü'nün kıdemli bilim insanları Bruce Robison ve Steven Haddock, bu tuhaf hayvanla ilk kez Şubat 2000'de Monterey Körfezi açıklarında uzaktan kumandalı araç Tiburon'u, yani bir denizaltı araştırma robotunu kullanarak yaptıkları derin su dalışı sırasında karşılaştılar. O zamandan beri MBARI bilim insanları, "gizemli yumuşakça" olarak adlandırdıkları canlıyı 150'den fazla kez gördüler.

HEM ERKEK HEM DİŞİ CİNSEL ORGANINA SAHİP

Gizemli yumuşakçalar, hem erkek hem de dişi üreme organlarını içeren hermafroditlerdir. Yumurtaları bırakma zamanı geldiğinde, inerler ve ayaklarını kullanarak geçici olarak deniz tabanına tutunurlar.

Yırtıcılardan kaçması gerektiğinde deniz sümüklü böceği, görünürde saklanmak için şeffaf gövdesine güvenir, ancak büyük başlığını hızla kapatmak da Bathydevius'un kendini geriye doğru itmesine ve hızlı bir kaçış gerçekleştirmesine yardımcı olabilir Ve eğer Bathydevius tehdit altındaysa, dikkati dağıtmak için biyolüminesansla parlar. Hayvanın dokularında, sırtında "yıldızlı" bir görünüm yaratmaya yardımcı olan ışıklı granüller bulunabilir.