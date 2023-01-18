Olaylı bir şekilde Söylemezsem Olmaz'dan ayrılan Seren Serengil'in yerine gelen isim belli oldu

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 10:04

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 10:04

Seren Serengil, uzun süredir Beyaz TV'de yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından geçen hafta ayrıldığını açıkladı.

Instagram'dan açıklama yapan Serengil, ayrılık gerekçesinin mobbing olduğunu söyledi.

SERENGİL İSTİFA ETMİŞTİ

Serengil, "Uzun zamandır süregelen birtakım olaylarla birlikte her sabah Beyaz Tv'de yorumculuğunu yapmakta olduğum 'Söylemezsem Olmaz' isimli programdan bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak bulunmaktayım. Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım" dedi.

SEREN SERENGİL'İN YERİNE EBRU ŞANCI GELDİ

Seren Serengil'in yerine gelen isim de belli oldu. Programa Ebru Şancı Öztürk dahil olacak. Öztürk, Bircan Bali ve Arto ile magazin dünyasındaki gelişmeleri yorumlayacak.

SEREN SERENGİL'DEN 4 İSME DAVA

Öte yandan, Seren Serengil, günlerdir süren sessizliğini, programın eski yorumcularından Deniz Akkaya'nın, "Halvetteyken altına kaçırıyordu" sözleri sonrası bozdu.

Serengil, yapımcının yanı sıra Deniz Akkaya ve programın sunucuları Bircan Bali, Arto Dalga hakkında dava açtığını duyurdu.