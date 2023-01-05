Seren Serengil ünlü müzik grubunu hedef aldı: 'Bunları kim dinliyor'

05 Ocak 2023 Perşembe, 15:14

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil, yaptığı açıklamaları ve eleştirdiği isimlerle gündeme gelmeye devam ederken bu defa da Türkiye'de çok dinlenen müzik grubunu hedef aldı.



Serengil bugünkü program sırasında, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve Yılın Şarkısı ödüllerini alan KÖFN grubunun 'Bir Tek Ben Anlarım' şarkısına yorumda bulundu.



''BU ADAMLARI İLK KEZ DUYDUM''

Birçok ünlü isim tarafından da seslendirilen ve YouTube'da 9 ayda 100 milyon görüntüleme alan 'Bir tek ben anlarım' şarkısıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

''Allah aşkına bunları kim dinliyor? Köfn mü küfür mü adamlar? İlk kez duydum ben... Kimse bunları dinlemez. Bizim çevremiz, bizim tarzımızdaki insanlar bunları kalkıpta evde, arabada dinlemez.''

Seren Serengil'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı Aynur Aydın, Seren Serengil'in bu sözleri karşısında ''şaka ama güldürmüyor'' yorumunda bulundu.