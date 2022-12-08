Olga filminin konusu ne, oyuncuları kim?

08 Aralık 2022 Perşembe, 10:26

Olga, yönetmenliğini üstlenen Elie Grappe'nin, senaristliğinde Raphaëlle Desplechin işe birlikte çalıştığı, 2021 yapımlı bir dram/spor filmidir.

OLGA FİLMİNİN KONUSU NE?

Olga, ülkesi Ukrayna’dan uzakta İsviçre’de yaşayan 15 yaşında genç bir jimnastikçidir. Ülkenin Ulusal Spor Merkezi’ndeki tüm sporcular gibi altın madalyayı elde etmek isteyen Olga’nın hayatı, yeni milli takımına uyum sağlamak için çaba gösterirken Kiev’de başlayan Turuncu Devrim’le birlikte alt üst olur.

OLGA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Thea Brogli

Nastya Budiashkina

Sabrina Rubtsova

OLGA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Olga filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.