Olga filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2021 yılında vizyona giren Olga filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Olga filminin konusu ne? Olga filminin oyuncuları kim? Olga filminin IMDb puanı kaç?
Olga, yönetmenliğini üstlenen Elie Grappe'nin, senaristliğinde Raphaëlle Desplechin işe birlikte çalıştığı, 2021 yapımlı bir dram/spor filmidir.
OLGA FİLMİNİN KONUSU NE?
Olga, ülkesi Ukrayna’dan uzakta İsviçre’de yaşayan 15 yaşında genç bir jimnastikçidir. Ülkenin Ulusal Spor Merkezi’ndeki tüm sporcular gibi altın madalyayı elde etmek isteyen Olga’nın hayatı, yeni milli takımına uyum sağlamak için çaba gösterirken Kiev’de başlayan Turuncu Devrim’le birlikte alt üst olur.
OLGA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Thea Brogli
Nastya Budiashkina
Sabrina Rubtsova
OLGA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Olga filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.
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