Ölmeden önce insan beyni ilk kez izlendi: Gerçekten hayatımız gözümüzün önünden geçiyor mu?

Yayınlanma: 07.02.2025 - 13:58

Güncelleme: 07.02.2025 - 14:08

Ölüm anında beynimizin nasıl çalıştığı ve neler yaşandığı, insanlık tarihinin en büyük bilinmezlerinden biri oldu. Ancak, bilim insanları ilk kez ölmekte olan bir insan beynini kayıt altına alarak bu büyük gizeme ışık tutmayı başardı. ABD’de yapılan bir çalışmada, 87 yaşındaki bir adamın ölüm anında beyin aktiviteleri elektroensefalogram (EEG) ile izlendi ve elde edilen veriler oldukça çarpıcıydı.

ÖLÜM ANINDA BEYİN DALGALARI ARTIYOR

Çalışmada, hayatı boyunca epilepsi hastası olan 87 yaşındaki bir hastanın ölümünden 15 dakika sonrasına kadar beyin dalgaları kaydedildi. Araştırmanın baş yazarı Dr. Ajmal Zemmar, EEG sonuçlarında dikkat çekici bir durumla karşılaştıklarını belirtti.

Ölüm anında beyinde "gama osilasyonları" adı verilen dalgalanmaların arttığı gözlemlendi. Gama dalgaları, hafıza, algı, hareket ve duygular arasında bağlantılar kuran kritik beyin fonksiyonlarıyla ilişkilidir. Bu dalgaların artışı, kişinin ölmeden önce önemli anıları hatırlıyor olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

GERÇEKTEN HAYAT GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDEN GEÇİYOR MU?

Beyindeki gama dalgalarının artışı, insanların ölmeden önce geçmiş hayatlarına dair anıları gözden geçirdiği teorisini güçlendirdi. Dr. Zemmar, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

“Beyin, ölüm anında hafıza ile ilgili bölgeleri aktive ediyor olabilir. Bu, insanların ölüm anında hayatlarının en önemli anlarını tekrar yaşadığını gösteren önceki deneyimlerle örtüşüyor.”

Daha önce yapılan çalışmalarda benzer beyin dalgaları ölmek üzere olan farelerde de gözlemlenmişti, ancak bu fenomenin insanlarda ilk kez tespit edilmesi büyük bir bilimsel gelişme olarak değerlendiriliyor.