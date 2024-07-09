‘Ölüm Vadisi’nde termometreler dünya rekoruna yaklaştı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 11:54

Güncelleme: 09.07.2024 - 11:54

Dünyanın kaydedilmiş en yüksek sıcaklığı olan 56,7°C rekorunu elinde bulunduran ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Furnace Creek bölgesinde sıcaklıklar 50°C'ye yaklaştı.

Termometreler, geçen hafta boyunca yükselerek pazar günü 54°C'ye kadar ulaştı. Bölgede aşırı sıcakların 11 Temmuz'a kadar devam etmesi bekleniyor. Ulusal Hava Durumu Servisi perşembe akşamı geç saatlere kadar aşırı sıcak uyarısı yaptı.

ÖLÜM VADİSİ ULUSAL PARKI

Benzer şekilde, Ölüm Vadisi Ulusal Parkı da ziyaretçilerine bunaltıcı aşırı sıcaklara karşı gerekli önlemleri almalarını tavsiye eden bir "Aşırı Yaz Sıcakları" uyarısı yayınladı.UayUyarıda, "Ulusal Park’ta 43°C ila 54°C arasında yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Sıcakta dışarıda geçireceğiniz zamanı en aza indiriniz. Sabah 10'dan sonra yürüyüş yapmayın. Bol miktarda su için. Hayatta kalmaya hazırlıklı seyahat edin; parkın büyük bölümünde cep telefonları çalışmıyor" ifadelerine yer verildi.

Bu gibi uyarılar, aşırı sıcaklarda sıcağa bağlı hastalık riski arttığı için yapılmaktadır. Kaliforniya’da cumartesi günü Badwater Basin adlı bölgede yolculuk yapan altı kişilik motosikletli bir grup hastalandı ve gruptan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise "şiddetli sıcak hastalığı" nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

MOTOSİKLETLERLE YOLCULUK…

CNN ekibi, parkı ziyaret ettiğinde şu uyarıyla karşılaştı:

"Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle seyahat sırasında serinleyememenin yanı sıra, hava bu kadar sıcakken motosikletle Ölüm Vadisi'ne gitmek, giyilen güvenlik ekipmanları nedeniyle daha da zorlaşmaktadır."

Park müfettişi Mike Reynolds, açıklamasında, "Death Valley'de dünya rekoru kırabilecek sıcaklıkları deneyimlemek için çok heyecan verici bir zaman olsa da ziyaretçileri aktivitelerini dikkatle seçmeye ve sıcaklıklar bu kadar yüksekken uzun süre klimalı alanlar dışında kalmaktan kaçınmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Ölüm Vadisi Ulusal Parkı, haziran ortasında da bir sıcak hava dalgası yaşadı. Parka ve diğer tüm Ulusal Parklara girişin ücretsiz olduğu 19 Haziran’da Afro-amerikan kölelerin azad edilişinin kutlandığı Juneteenth bayramı sırasında sıcak alarmı verildi.

Bu yılın başlarında, Ölüm Vadisi’ne üç gün içinde 38 milimetre şiddette yağan yağmurun bir göle yeniden hayat vermesiyle karşılaştırıldığında, son sıcaklar daha önce görülmemiş bir duruma işaret ediyor.