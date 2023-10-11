Ölümcül acısıyla intihara sürüklüyor: Dünyanın en tehlikeli bitkisi

Yayınlanma: 11.10.2023 - 17:16

Güncelleme: 11.10.2023 - 17:16

Doğa, sık sık güzellik ve harika yaratıklarla dolu olduğu kadar, bazen tüyler ürpertici sürprizler de sunabilir. Avustralya'nın Queensland bölgesinde bulunan Gympie-Gympie (Dendrocnide moroides) bitkisi, bu tür bir sürprizin mükemmel bir örneğidir. Yaprağına dokunduğunuzda başlayan dayanılmaz bir acı ve ıstıraba neden olan bu bitki, dünyanın en tehlikeli bitkilerinden biridir.

Gympie-Gympie, görünüş itibarıyla masum bir bitki gibi görünse de, tüyleri ince ve iğne benzeri dokularla kaplıdır. Bu tüyler, bitkinin yapraklarında, gövdesinde ve hatta meyvelerinde bulunur. Ancak gerçek tehlike, bu tüylerin içerdiği zehirli kimyasallardadır.

Bitkinin tüylerine dokunduğunuzda, bu zehirli kimyasallar ciltte acı veren bir reaksiyona neden olur. Bu acı, çoğu zaman "Gympie-Gympie sendromu" olarak adlandırılır ve oldukça şiddetlidir. Acı, saatlerce hatta günlerce sürebilir ve birçok kişi için neredeyse dayanılmazdır. Zehir, vücudu yakar, kızarıklığa, kabarmaya ve şiddetli kaşıntıya neden olur.

Ancak bu bitkinin tehlikesi burada bitmez. Eğer Gympie-Gympie'ye dokunulan bölgelerle temas edilirse ve kişi bu bölgelere dokunurken ellerini yüzüne veya gözlerine götürürse, sonuçlar daha da kötü olabilir. Gözlerin tahriş olması, ciltteki acının yanı sıra görme kaybına da yol açabilir.

Gympie-Gympie'nin zehri aynı zamanda intihar girişimlerinde kullanılan bir araç olarak da üzücü bir ün kazanmıştır. Bu bitki, acısını sona erdirmek isteyen kişiler için bir seçenek olarak görülmüş ve bu nedenle intihar vakalarına katkıda bulunmuştur.

Avustralya'nın bu tehlikeli bitkisi, bitkiyle temas etmekten kaçınılması gereken bir canlı örneğidir. Yerel halk, Gympie-Gympie'ye "ölüm dokunuşu" adını verir ve bitkiden uzak durmayı öğrenmek hayati bir önem taşır.

Sonuç olarak, Gympie-Gympie bitkisi, dünyanın en tehlikeli bitkilerinden biri olarak kabul edilir. Bu bitki, hem fiziksel hem de duygusal anlamda büyük acılara neden olabilir. Doğanın bu tuhaf ve tehlikeli yaratığının, insanların doğayı keşfederken dikkatli ve saygılı olmalarını hatırlatması önemlidir.