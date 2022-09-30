Ölümden döndü: Killa Hakan'dan sağlık durumuna ilişkin mesaj

30 Eylül 2022 Cuma, 10:18

Killa Hakan adıyla tanınan 49 yaşındaki rapçi Hakan Durmuş’un geçtiğimiz aylarda yoğun bakımda olduğu açıklanmıştı. Covid-19'a yakalanmasından dolayı yoğun bakımda mücadele veren Killa Hakan, uzun bir sürenin ardından sosyal medyadan sevenlerine mesaj yayınladı.

İyileşme yolunda olduğunu söyleyen Killa Hakan, destekleri için hayranlarına teşekkür etti.

Killa Hakan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Selamlar arkadaşlar. Baya oldu bir şey paylaşmadım, çok kötü günler geçirdim… Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm. Allaha şükür, tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş, sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum. Bakalım nasıl olacak? Gelişmeleri paylaşacağım. Seviyorum sizleri. En önemlisi sağlık, gerisi yalan. Mücadeleye devam.”