Ölümden döndü: Killa Hakan'dan sağlık durumuna ilişkin mesaj
Rap müzik şarkıcısı Killa Hakan, yoğun bakım günlerinden sonra ilk kez sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Killa Hakan adıyla tanınan 49 yaşındaki rapçi Hakan Durmuş’un geçtiğimiz aylarda yoğun bakımda olduğu açıklanmıştı. Covid-19'a yakalanmasından dolayı yoğun bakımda mücadele veren Killa Hakan, uzun bir sürenin ardından sosyal medyadan sevenlerine mesaj yayınladı.
İyileşme yolunda olduğunu söyleyen Killa Hakan, destekleri için hayranlarına teşekkür etti.
Killa Hakan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Selamlar arkadaşlar. Baya oldu bir şey paylaşmadım, çok kötü günler geçirdim… Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm. Allaha şükür, tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş, sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum. Bakalım nasıl olacak? Gelişmeleri paylaşacağım. Seviyorum sizleri. En önemlisi sağlık, gerisi yalan. Mücadeleye devam.”
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Nedim Şener hakkında bomba iddia...
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni karar
- Ünlü oyuncu 33 yaşında yaşamını yitirdi
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- 'Gereğini yapıyor' sözlerine yanıt
- Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu
- Bol keseden saçtılar!
- Dikkat! Bu hastalık hızla yayılıyor
- 'Sizin öyle bir cumhurbaşkanınız var ki...'