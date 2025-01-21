Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı... Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral için kırmızı bülten talebi!
Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ile yemek yiyen Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için kırmızı bülten çıkarılması istendi. Aral’ın 'öldürmeye teşebbüs'ten 34 yıla kadar hapsi isteniyor.
Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Üsküdar'da bir restoranda Şahin ile yemek yiyen Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı.
Sabah’ın haberine göre; 24 Haziran 2021'de Üsküdar'da bir restoranda yaşanan olayın ardından 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istenen Yiğit Marcus Aral'ın yargılanmasına 30 Kasım 2021 günü başlandı.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Aradan yaklaşık 3,5 yıl geçmesine rağmen ve hakkında yakalama kararı bulunan Aral yine duruşmaya katılmadı.
KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ
Davanın 13. celsesinde mahkeme, ABD'nin Miami şehrinde yaşadığı bilinen Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının henüz infaz edilemediğini belirtti.
Müşteki Kerem Kamışlı'nın avukatı bu durum üzerine sanığın kasten duruşmaya katılmadığını belirterek, "Sanık hakaret tehdit, özel hayata ilişkin suçları işlemiştir. Müvekkilin canına kast etmiştir. Kırmızı bülten talebimiz vardır. Hakkında kırmızı bülten kararı verilmesini talep ederiz" dedi.
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