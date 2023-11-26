Ölümlü Dünya ekibi seyircilerle bir araya gelerek ilk filmi izledi

Yayınlanma: 26.11.2023 - 15:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 15:01

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği "Ölümlü Dünya" serisinin oyuncuları, serinin ilk filmini Kadıköy Sineması'nda seyirciyle birlikte izledi. İkinci film olan "Ölümlü Dünya 2" ise 1 Aralık'ta vizyona girecek.

Kadıköy Sineması'nda gerçekleşen özel izleme gecesine Giray Altınok, İrem Sak, Sarp Apak, Mehmet Özgür ve Baturay Özdemir gibi oyuncular katıldı. Seyircilerin tüm film boyunca kahkahalarla keyif aldığı, hatta ilk filmin diyaloglarını ezbere bildikleri belirtildi.

Filmde, kanun kaçağı olarak yaşayan Mermer ailesinin örgütün eline düşen Zafer'i kurtarmak için giriştikleri macerayı konu alıyor. İlk filmde olduğu gibi, ikinci filmde de aksiyon ve komedi unsurları bir araya geliyor.

Özel izleme gecesinde, filmin yönetmeni Ali Atay ve oyuncular, seyircilerin filmle ilgili sorularını yanıtladılar. İkinci filmin vizyona girmesiyle, izleyiciler, Mermer ailesinin komik ve heyecanlı maceralarını izlemeye devam edecekler.