Ünlü oyuncu Vural Çelik 1 ay içinde 2. kez aynı hastalığa yakalandı
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içerisinde 2. kez influenza oldu. Hastanede tedavi gören oyuncu, herkesi maske kullanması gerektiği konusunda uyardı.
Avrupa Yakası, Seksenler ve Yahşi Cazibe gibi başarılı
dizilerdeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Vural Çelik, 1 ay içerisinde
2. kez influenza oldu.
"MASKE TAKIN"
Koronavirüs ve influenza vakaları hızla artış gösterdiği son günlerde Vural Çelik de 2. kez hastanelik oldu.
Bir ay içinde 2. kez ınfluenza
teşhisi konulan oyuncu, hasta yatağından bitkin bir halde çektiği videoyu
yayınlayarak "Hastanın seyir defteri. 15 gün önce influenza olmuştum,
aradan 15 gün geçtikten sonra tekrar hastanedeyim. Tekrar influenza... Lütfen
maske takın" ifadelerini kullandı.
YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 83
Solunum yolu enfeksiyonlarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; en sık grip, RSV ve COVID vakalarının görüldüğünü belirtti. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 83'e ulaştı.
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