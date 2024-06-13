Yayınlanma: 13.06.2024 - 14:59

Güncelleme: 13.06.2024 - 14:59

Usame Bin Ladin'in dördüncü oğlu Ömer Bin Ladin, Rock'n Roll tarzıyla sosyal medyada gündem oldu. Peki, Ömer Bin Ladin kimdir? Ömer Bin Ladin neden gündem oldu?

ÖMER BİN LADİN KİMDİR?

Bin Ladin'in "dördüncü en büyük oğlu" olan Ömer, Mart 1981'de Suudi Arabistan'da Bin Ladin'in ilk eşi Najwa'nın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Bin Ladin, 1988'de Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmak için El Kaide'yi kurduktan sonra 1991'de ABD karşıtı eleştirileri nedeniyle Suudi Arabistan'dan sürüldü ve aile, birçok cihatçı ile birlikte Sudan'a taşındı.

Mayıs 1996'da Afganistan'daki Tora Bora dağlarına geldi ve kendisine eşlik etmesi için oğulları arasından 15 yaşındaki Ömer'i seçti. Fakat röportaja göre Ömer, babasına ayak uyduramayarak ayrılmayı tercih etti.