Ömer dizisinin Aliye'si Oya Taşanlar kim, kaç yaşında, nereli? Oya Taşanlar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Oya Taşanlar, Hercai dizisinin ardından Ömer'e dahil oldu. Ömer dizisinde Aliye karakterini canlandıracak olan Oya Taşanlar'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ömer dizisinin Aliye'si Oya Taşanlar kim, kaç yaşında, nereli? Oya Taşanlar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Oya Taşanlar, Hercai ve Kalbim Ege'de Kaldı gibi dizilerdeki performansarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi Ömer dizisine dahil olan Oya Taşanlar'ın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ömer dizisinin Aliye'si Oya Taşanlar kim, kaç yaşında, nereli? Oya Taşanlar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
OYA TAŞANLAR KİM?
İstanbul' doğumlu olan Oya Taşanlar, üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı ve oyunculuk, sahne sanatları alanında Ayla Algan'dan eğitim aldı. 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ilk 20'ye girdi.
İlk oyunculuk deneyimini, Kaybedenler Kulübü adlı filmde küçük bir rol ile yaşadı. 2011 yılında yayımlanan İzmir Çetesi adlı dizide Duru karakterini, 2013 yılında yayımlanan Sevdaluk adlı dizide ise Gülben Gedik karakterini canlandırdı. 2014 yılında yayımlanan Beyaz Karanfil adlı dizide Nilüfer Korkmaz karakterini, 2015 yılında yayımlanan Kalbim Ege'de Kaldı adlı dizide ise Zeliş Gıpgıp karakterini canlandırdı. Daha sonra 2018 yılında yayımlanan Masum Değiliz adlı dizide Ceyda Koruhan karakterini, yine aynı yıl yayımlanan Diriliş Ertuğrul adlı dizide ise Sugay Hatun karakterini canlandırdı. Daha sonra, 2019-2021 yılları arasında atv'de yayımlanan Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat verdi.
Eylül 2021 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Tansu Taşanlar ile evlendi.
OYA TAŞANLAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
İzmir Çetesi - Duru
Akasya Durağı - Aylin
Sevdaluk - Gülben Gedik
Beyaz Karanfil - Nilüfer Korkmaz
Kalbim Ege'de Kaldı - Zeliş Gıpgıp
Diriliş Ertuğrul - Sugay Hatun
Masum Değiliz - Ceyda Koruhan
Hercai - Gönül Aslanbey
Ömer - Aliye
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