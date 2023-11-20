Ömer Karanlık kimdir? Ömer Karanlık neden hayatını kaybetti? Ömer Karanlık hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Ünlü oyuncu Ömer Karanlık hayatını kaybetti. Yurttaşlar ünlü oyuncunun neden hayatını kaybettiğini merak ediyor. Peki Ömer Karanlık kimdir? Ömer Karanlık neden hayatını kaybetti? Ömer Karanlık hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:38
Ömer Karanlık kimdir? Ömer Karanlık neden hayatını kaybetti? Ömer Karanlık hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
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Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Ömer Karanlık hayatını kaybetti. ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisindeki Numan rolü ile tanınan Ömer Karanlık'ın neden hayatını kaybettiği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Ömer Karanlık kimdir? Ömer Karanlık neden hayatını kaybetti? Ömer Karanlık hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

ÖMER KARANLIK KİMDİR?

Ömer Karanlık 14 Eylül 1958 yılında doğmuştur. Aslen Bilecik Gölpazarlı olan Ömer Karanlık İstanbul 50. Yıl Avcılar İnsa Lisesi'nden mezundur.

ÖMER KARANLIK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

  • Şevkat Yerimdar Söz
  • Hayat Devam Ediyor
  • Çakallarla Dans 2
  • Diriliş
  • Muhteşem Yüzyıl
  • Aldatmak
  • Afilli Aşk
  • Alman Kuzusu
  • Baba
  • Leylifer
  • Gibi
  • Kırmızı Oda
  • Söz

ÖMER KARANLIK NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Ömer Karanlık 19 Kasım 2023 tarihinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. 


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