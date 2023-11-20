Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:27

Güncelleme: 20.11.2023 - 16:27

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından bir takım değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak CHP miting ve programlarında sunuculuk yapan Barış Bozkurt ayrıldığını açıkladı. Peki Barış Bozkurt kimdir? Barış Bozkurt kaç yaşında? Barış Bozkurt nereli?

BARIŞ BOZKURT KİMDİR?

Barış Bozkurt 18 Nisan 1975 yılında Ankara'da doğdu. Üniversiteyi Ankara Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler bölümünde okudu. Buradan mezun olan Barış Bozkurt 16 yaşından itibaren CHP Genel Merkezi'nde çalıştı. İlk olarak ses teknisyeni olarak göreve başlayan Barış Bozkurt bir süre kameramanlık da yaptı.

Deniz Baykan döneminde CHP mitin ve programlarında sunuculuk yapmaya başladı. Görevine Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de devam eden Barış Bozkurt, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi ardından 19 Kasım 2023 tarihinde partiden ayrıldı.

BARIŞ BOZKURT NERELİ?

Barış Bozkurt Ankara doğumludur ancak aslen Erzurumludur.

BARIŞ BOZKURT EVLİ Mİ?

Barış Bozkurt evli ve iki çocuk babasıdır.