Yayınlanma: 18.11.2023 - 19:17

Güncelleme: 18.11.2023 - 19:17

Masterchef Allstar'da konuk şef bugün Fisun Ercan. Allstar'da eleme öncesindeki günde konuk olan şef yarışmacılara Yuvalaça yemeğini gösterecek. Peki, Şef Fisun Ercan kimdir? MasterChef All Star konuğu Fisun Ercan kaç yaşında, nereli?

FİSUN ERCAN KİM?

Fisun Ercan Montreal'de Türk/Akdeniz mutfağı üzerine uzmanlaşmış Restaurant Su'nun sahibi. Türkiye'de Seferihisar'da doğan Ercan, son 20 yıldır Montreal'de yaşıyor. Ekonomi ve Finans mezunu olan Fisun Ercan, 1998'de Montreal'e taşınmasının ardından bir aşçılık okulunda eğitim aldı.

Şef Fisun Ercan kendini şöyle tanıtyor:

Türkiye'nin Ege kıyısında Seferihisar adında küçük bir köyde doğdum. Babam gerçek bir yemek tutkunudur ve insanlara o kadar doyana kadar yemek yedirmeyi sever ki tabaklarına yemek koymayı bırakması için ona yalvarırlar! Annem harika bir ev aşçısıdır; yaratıcı, hassas ve detaycıdır. Çocukluğumda evimizdeki tipik bir gün, babamın akşam yemeğinde ne yiyeceğimize dair verdiği brifing ile mutfakta başlardı. Köyde küçük bir pazarı vardı ve yemeğe olan düşkünlüğüyle bilindiği için çiftçiler en iyi ürünlerini, balıkçılar da günün avını canlı olarak ona getirirlerdi. Tavuk ya da kuzu gibi küçük hayvanlar bahçemizde anneannem ya da babam tarafından kesilir ve annem tarafından parçalanırdı. Yumurtalar ve süt eve geldiklerinde hala sıcaktı, balıklar hala mutfak tezgahında hareket ediyordu...

Üniversite için şehre taşındığımda, büyük şehirlerdeki insanların taze ürünlere kolayca ulaşamamasına çok şaşırmıştım. Beni en çok şok eden şey, eskiden canlı ve sıcak gördüğüm her ürünün artık ölü ve donmuş olmasıydı! Neyse ki her hafta sonu ailemin yanına gidip o hafta için çantamı doldurabiliyor ve tüm arkadaşlarıma yemek pişireceğim mütevazı öğrenci evime geri getirebiliyordum.