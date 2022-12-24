Omurgasını kıran Zeynep Bastık son halini paylaştı

Merdivenden düşüp omurga kemiğini kıran Zeynep Bastık, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 14:27
Omurgasını kıran Zeynep Bastık son halini paylaştı
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Geçen günlerde merdivenlerden düşerek iki omurga kemiğini kıran şarkıcı Zeynep Bastık, sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Omurga kemiklerinden iki tanesini kırılan şarkıcı son halini Instagram'dan paylaştı.

Bastık, paylaşımında "Sekizinci günüm. Korseyi ara ara çıkarmaya başladım. Günden güne daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.


Zeynep Bastık'

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