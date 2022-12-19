Zeynep Bastık son durumunu açıkladı! Yürüyebilmeye başladı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, merdivenlerden düşerek omurga kemiklerini kırdı. Bastık'tan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 10:01
Zeynep Bastık son durumunu açıkladı! Yürüyebilmeye başladı
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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla merdivenden düştüğünü ve omurga kemiklerinin kırıldığını duyurmuştu.

Sağlık durumu hakkında yen açıklama yapan Bastık, “Minik minik yürüyorum. Sabah şiddetli bir ağrıyla kalktım ama şimdi yavaş yavaş azaldı. Ben kısa zamanda zımba gibi olurum” ifadelerini kullandı.


Zeynep Bastık' şarkıcı

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