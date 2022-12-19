Zeynep Bastık son durumunu açıkladı! Yürüyebilmeye başladı
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, merdivenlerden düşerek omurga kemiklerini kırdı. Bastık'tan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla merdivenden düştüğünü ve omurga kemiklerinin kırıldığını duyurmuştu.
Sağlık durumu hakkında yen açıklama yapan Bastık, “Minik minik yürüyorum. Sabah şiddetli bir ağrıyla kalktım ama şimdi yavaş yavaş azaldı. Ben kısa zamanda zımba gibi olurum” ifadelerini kullandı.
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