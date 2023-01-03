Omuz sorunlarına 'artroskopik' çözüm

03 Ocak 2023 Salı, 07:00

Ortopedi ve Tramvatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Levent Bayam, kapalı (artroskopik) omuz ameliyatlarının popülaritesinin son yıllarda arttığını belirtti.

Bayam, daha az doku hasarı ve daha düşük enfeksiyon riski avantajı olan kapalı (artroskopik) omuz ameliyatlarının, gelişen cerrahi tekniklerle açık cerrahi yöntemlere göre iyileşme süresini kısalttığını bildirdi.

Kapalı (artroskopik) omuz ameliyatlarının popülaritesinin son yıllarda arttığını ve artroskopik yöntemle omuz içindeki problemin daha net görülebildiğini aktaran Bayam, "Ameliyatın ufak deliklerle ve gelişen cerrahi teknikler ile gerçekleşmesi, daha az doku hasarı, daha iyi ağrı kontrolü, azalmış enfeksiyon oranları ve az kanama olmasını sağlıyor. İyileşme ve normal aktivitelere dönme zamanı da açık cerrahi yöntemlere göre çok daha kısa" değerlendiremsinde bulundu.

"GENÇ ERKEKLERDE ÇIKIK, ÇOCUK VE YAŞLILARDA İSE KIRIK SIKLIĞI ARTIYOR"

Bayam, omuza yük bindiren spor dallarının omuz çıkıklarına daha fazla neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti: