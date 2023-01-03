Omuz sorunlarına 'artroskopik' çözüm
Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Bayam, "Daha az doku hasarı ve daha düşük enfeksiyon riski avantajı olan kapalı (artroskopik) omuz ameliyatları, gelişen cerrahi tekniklerle açık cerrahi yöntemlere göre iyileşme süresini kısaltıyor" dedi, yurttaşlara uyarılarda bulundu.
Ortopedi ve Tramvatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Levent Bayam, kapalı (artroskopik) omuz ameliyatlarının popülaritesinin son yıllarda arttığını belirtti.
Bayam, daha az doku hasarı ve daha düşük enfeksiyon riski avantajı olan kapalı (artroskopik) omuz ameliyatlarının, gelişen cerrahi tekniklerle açık cerrahi yöntemlere göre iyileşme süresini kısalttığını bildirdi.
Kapalı (artroskopik) omuz ameliyatlarının popülaritesinin son yıllarda arttığını ve artroskopik yöntemle omuz içindeki problemin daha net görülebildiğini aktaran Bayam, "Ameliyatın ufak deliklerle ve gelişen cerrahi teknikler ile gerçekleşmesi, daha az doku hasarı, daha iyi ağrı kontrolü, azalmış enfeksiyon oranları ve az kanama olmasını sağlıyor. İyileşme ve normal aktivitelere dönme zamanı da açık cerrahi yöntemlere göre çok daha kısa" değerlendiremsinde bulundu.
"GENÇ ERKEKLERDE ÇIKIK, ÇOCUK VE YAŞLILARDA İSE KIRIK SIKLIĞI ARTIYOR"
Bayam, omuza yük bindiren spor dallarının omuz çıkıklarına daha fazla neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
- "Genç erkeklerde çıkık, çocuk ve yaşlılarda ise kırık sıklığı artıyor. 40'lı yaşlardan sonra da omuz kası yırtıkları daha fazla oluşuyor. Omuz çıkıkları kontakt sporlarda daha sık görülüyor. Omuz, vücutta en fazla çıkık görülen eklemdir. Kontakt sporların travmalara neden olmaması için egzersiz ve ısınma çalışmalarının daha bilinçli yapılması gerekir. Bir kez çıkık oluştuktan sonra amaç, habituel (alışkanlık) haline gelmesini önlemek. Çünkü bu durumda tedavisi daha kompleks hale gelerek cerrahi müdahaleye kadar gidebilir.
- İlk çıkıktan sonraki süreçte spora tekrar başlamadan önce iyi bir rehabilitasyon ile omuz kaslarının (rotator kas grubu) güçlendirilmesi gerekir. Başlangıçta ufak hareketlerde başlanıp ritmik egzersizler ve kas uyumunu tekrar eğitmek gerekir. Her aktivite öncesinde de buna yönelik yeterince ısınma hareketlerinin yapılması gerekir. Eğer bunlar dikkat alınmayıp spora erken dönüş yapılırsa spor hayatı tehlikeye atılır."
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