On iki yıl sonra televizyona dönmüştü... Altıncı bölümde final kararı!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 21:50

Güncelleme: 22.10.2024 - 21:50

Mahsun Kırmızıgül on iki yıl aradan sonra televizyon ekranlarına "Güzel Aşklar Diyarı" ile dönmüştü. Henüz 5 bölümü izleyicisi ile buluşan diziden final kararı geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, yayımlanacak olan 6. bölümü ile final yapacak.

2012 yılında izleyicisi ile buluşan "Benim İçin Üzülme" dizisinin ardından Kırmızıgül bu yıl "Güzel Aşklar Diyarı" ile ekranlara dönmüştü.

Kapadokya’nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizemli ve entrikalarla dolu hikayesini ele alan dizinin kadrosunda Halil Ergün, Meltem Cumbul, Özgü Kaya gibi isimler yer alıyor.