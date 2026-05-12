Önemli günlerin kurtarıcısı: 72 saat kala uygulanan 'buzlu süt' terapisiyle porselen cilt etkisi!

Özellikle mayıs ayının gelmesiyle birlikte artan bahar davetleri, görkemli köşk nişanları ve özel organizasyonlar, kusursuz görünme stresini de beraberinde getirir. Haftalarca o asil elbiseyi seçip hazırlık yapsanız da, uykusuzluk ve koşturmaca cildin matlaşmasına neden olur.

Etkinliğe günler kala cildi toparlamanın ve o hayalinizdeki ışıl ışıl görünüme kavuşmanın en hızlı yolu, buzdolabınızdaki tam yağlı sütte saklıdır.

NASIL UYGULANIR?

Davetten tam 3 gün önce, her sabah uyandığınızda bir kaseye yarım çay bardağı soğuk tam yağlı süt ve 3-4 adet buz küpü koyun. Temiz bir pamuğu bu buzlu süte batırıp tüm yüzünüze (özellikle elmacık kemiklerinize ve göz altlarınıza) tampon hareketlerle 5 dakika boyunca uygulayın.

Sütün içindeki doğal laktik asit, cildin üst yüzeyindeki ölü deriyi nazikçe soyarak aydınlatırken; dondurucu soğuk, gözenekleri anında küçültür ve sarkan hatları yukarı çeker. Makyajın cildinizde pürüzsüzce kaymasını sağlayacak bu sır sayesinde, o özel gecenin en çok parlayan yıldızı siz olacaksınız.