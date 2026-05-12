Önemli günlerin kurtarıcısı: 72 saat kala uygulanan 'buzlu süt' terapisiyle porselen cilt etkisi!

12.05.2026 23:22:00
Haber Merkezi
Uzmanlara göre, pahalı salon bakımlarına gerek kalmadan yüzdeki o yorgunluğu silip atan ve cilde anında "lifting" (germe) etkisi yapan acil durum bakımı...

Özellikle mayıs ayının gelmesiyle birlikte artan bahar davetleri, görkemli köşk nişanları ve özel organizasyonlar, kusursuz görünme stresini de beraberinde getirir. Haftalarca o asil elbiseyi seçip hazırlık yapsanız da, uykusuzluk ve koşturmaca cildin matlaşmasına neden olur.

Etkinliğe günler kala cildi toparlamanın ve o hayalinizdeki ışıl ışıl görünüme kavuşmanın en hızlı yolu, buzdolabınızdaki tam yağlı sütte saklıdır.

NASIL UYGULANIR?

Davetten tam 3 gün önce, her sabah uyandığınızda bir kaseye yarım çay bardağı soğuk tam yağlı süt ve 3-4 adet buz küpü koyun. Temiz bir pamuğu bu buzlu süte batırıp tüm yüzünüze (özellikle elmacık kemiklerinize ve göz altlarınıza) tampon hareketlerle 5 dakika boyunca uygulayın.

Sütün içindeki doğal laktik asit, cildin üst yüzeyindeki ölü deriyi nazikçe soyarak aydınlatırken; dondurucu soğuk, gözenekleri anında küçültür ve sarkan hatları yukarı çeker. Makyajın cildinizde pürüzsüzce kaymasını sağlayacak bu sır sayesinde, o özel gecenin en çok parlayan yıldızı siz olacaksınız.

