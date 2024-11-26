Onur Buldu: 'Güvenli alanın dışında yeni deneyimler yaşamak istediğim için ayrıldım'

Onur Buldu, Güldür Güldür’den ayrılma nedenini ilk kez açıkladı. Ceyda Düvenci’ye konuk olan Buldu, "Güvenli bir alanda olmak konforlu, ama başka bir dünyayı deneyimlemek istedim" diyerek ayrılık kararını duyurdu.

Onur Buldu: 'Güvenli alanın dışında yeni deneyimler yaşamak istediğim için ayrıldım'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2024 - 14:48

Güldür Güldür'ün sevilen oyuncularından Onur Buldu, uzun bir aradan sonra programa geri döndü. Ceyda Düvenci’ye konuk olan Buldu, ekiple yollarını ayırma kararını ve ayrılık sürecini ilk kez açıkladı.

Buldu, ayrılık kararını "Bazen yeni projelerde zorlanıyorum. Güvenli alan, o kadar konforlu ki. Başka bir dünyayı da deneyimlemek istedim" sözleriyle açıkladı. Ayrılığının ardından ekipten ayrıldığına dair duygu ve düşüncelerini paylaşan Buldu, "Bütün ilişkiler aynı kaldı, bıraktığım gibi devam ediyor" dedi.


Etiketler: #Onur Buldu #Güldür Güldür #Ceyda Düvenci #ali sunal

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