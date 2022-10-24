Güldür Güldür Show'dan ayrılan Onur Buldu'dan 'yeni sezon' paylaşımı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 17:25

Ali Sunal'ın sunduğu Doğa Rutkay, Alper Kul, Aylin Kontente gibi birçok ünlü oyuncunun yer aldığı Güldür Güldür Show yeni sezona 'merhaba' dedi. Programda Bilal rolüyle hafızalara kazınan Onur Buldu ise yeni sezonda yer almıyor.

Buldu, geçen sezon yapımla yollarını ayırma kararı almıştı. Programda 9 sezon boyunca canlandırdığı Bilal karakteriyle dikkat çeken Buldu, Güldür Güldür'ü bıraktığını açıklamıştı.

Buldu 10. sezonuna başlayan Güldür Güldür programına dair bir paylaşım yaptı.

"HAYIRLI OLSUN CANLARIM"

Buldu yeni sezonlarına başlayan arkadaşlarına destek vermek adına bir paylaşım yaptı ve "Yeni sezon hayırlı olsun canlarım harika bir sene olsun" notunu düştü.

Onur Buldu'nun bu mesajı hayranlarını duygulandırdı.