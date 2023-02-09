Onur Bulut kimdir? Onur Bulut hangi takıma transfer oldu?
Futbolcu Onur Bulut gündem oldu. Peki, Onur Bulut kimdir? Onur Bulut hangi takıma transfer oldu?
Onur Bulut, yeni bir takıma transfer olduğu haberiyle gündem oldu. Futbol izleyicileri, Onur Bulut'un yaşamını ve kariyerini merak ediyor. İşte ayrıntılar...
ONUR BULUT KİMDİR?
Onur Bulut, 16 Nisan 1994'te Almanya'nın Werdohl şehrinde doğdu. Profesyonel kariyerine 2011'de VfL Bochum II Kulübü'nde başladı ve VfL Bochum'da futbola devam etti. Daha sonra sırasıyla VfL Bochum, SC Freiburg, Eintracht Braunschweig ve Alanyaspor kulüplerinde oynadı.
ONUR BULUT HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?
Onur Bulut, 3.5 yıllık sözleşme imzalayarak Beşiktaş'a transfer oldu.
Altyapı kariyeri
1999-2004 - FSV Werdohl
2004-2008 - SF Oestrich-Iserlohn
2008-2013 - VfL Bochum
Profesyonel kariyeri
2011-2015 - VfL Bochum II
2012-2016 - VfL Bochum
2016-2018 - Freiburg
2018-2019 - tracht Braunschweig
2019-2021 - Alanyaspor
2020-2021 - Çaykur Rizespor
2021 - Kayserispor
2023 - Beşiktaş
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