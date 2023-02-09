Onur Bulut kimdir? Onur Bulut hangi takıma transfer oldu?

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 21:22

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 21:22

Onur Bulut, yeni bir takıma transfer olduğu haberiyle gündem oldu. Futbol izleyicileri, Onur Bulut'un yaşamını ve kariyerini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

ONUR BULUT KİMDİR?

Onur Bulut, 16 Nisan 1994'te Almanya'nın Werdohl şehrinde doğdu. Profesyonel kariyerine 2011'de VfL Bochum II Kulübü'nde başladı ve VfL Bochum'da futbola devam etti. Daha sonra sırasıyla VfL Bochum, SC Freiburg, Eintracht Braunschweig ve Alanyaspor kulüplerinde oynadı.

ONUR BULUT HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Onur Bulut, 3.5 yıllık sözleşme imzalayarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Altyapı kariyeri

1999-2004 - FSV Werdohl

2004-2008 - SF Oestrich-Iserlohn

2008-2013 - VfL Bochum

Profesyonel kariyeri

2011-2015 - VfL Bochum II

2012-2016 - VfL Bochum

2016-2018 - Freiburg

2018-2019 - tracht Braunschweig

2019-2021 - Alanyaspor

2020-2021 - Çaykur Rizespor

2021 - Kayserispor

2023 - Beşiktaş