Onur Haftası nedir, ne zaman kutlanır? Onur Haftası neden kutlanıyor?

Onur Haftası, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve diğer cinsel yönelim ile cinsiyet kimliklerinden bireylerin (LGBTİ+) hak mücadelesini görünür kılmak amacıyla dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen etkinliklerin ortak adıdır. Yürüyüşler, paneller, sergiler, film gösterimleri ve kültürel etkinliklerle anılan hafta, ayrımcılığa karşı eşitlik, özgürlük ve insan hakları taleplerini gündeme taşır. Peki, Onur Haftası nedir, ne zaman kutlanır ve neden kutlanıyor?

ONUR HAFTASI NEDİR?

Onur Haftası, LGBTİ+ bireylerin maruz kaldıkları ayrımcılık, şiddet ve hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen farkındalık etkinliklerini kapsar. "Onur" kavramı, bireylerin cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleri nedeniyle utanmak zorunda olmadıklarını, herkes gibi eşit hak ve özgürlüklere sahip olduklarını vurgular.

ONUR HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Onur Haftası, birçok ülkede haziran ayının son haftasında düzenlenir. Haziran ayının tamamı ise uluslararası ölçekte "Onur Ayı" (Pride Month) olarak anılır. Etkinliklerin tarihi ülkelere ve kentlere göre değişebilse de, kutlamalar genellikle haziran ayının son günlerinde yoğunlaşır.

ONUR HAFTASI NEDEN KUTLANIYOR?

Onur Haftası'nın kökeni, 28 Haziran 1969'da ABD'nin New York kentindeki Stonewall Inn adlı eğlence mekânına düzenlenen polis baskınının ardından başlayan protestolara dayanır. Günler süren protestolar, modern LGBTİ+ hakları hareketinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir.

Stonewall olaylarının birinci yıl dönümünde, 28 Haziran 1970'te New York ve Los Angeles'ta ilk Onur Yürüyüşleri düzenlendi. Zamanla bu etkinlikler dünyanın birçok ülkesine yayıldı ve her yıl düzenlenen bir hak mücadelesi geleneğine dönüştü.

TÜRKİYE'DE ONUR HAFTASI

Türkiye'de Onur Haftası'nın geçmişi 1993 yılına uzanıyor. O yıl "Cinsel Özgürlük Etkinlikleri" adıyla düzenlenmesi planlanan ilk Onur Haftası ve yürüyüşü, İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Etkinlikler başlamadan polis müdahalesi yaşandı; çok sayıda aktivist gözaltına alınırken, yurt dışından gelen katılımcıların bir bölümü sınır dışı edildi. Bu süreç, Türkiye'deki LGBTİ+ hareketinin kamusal alandaki ilk büyük engellemelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Yasaklara rağmen örgütlenme çalışmaları sürdü ve 2003 yılında İstanbul'da yaklaşık 30-40 kişinin katılımıyla Türkiye'nin ilk Onur Yürüyüşü gerçekleştirildi. Sonraki yıllarda katılım giderek arttı. Özellikle 2013 yılında, Gezi Direnişi'nin ardından düzenlenen yürüyüşe on binlerce kişi katıldı ve İstanbul Onur Yürüyüşü bölgenin en kitlesel LGBTİ+ etkinliklerinden biri haline geldi.

Ancak 2015 yılından itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok kentte Onur Yürüyüşleri valilik ve kaymakamlık kararlarıyla yasaklanmaya başladı. Yasak kararlarında genellikle "kamu düzeni", "genel güvenlik" ve "toplumsal hassasiyet" gerekçeleri öne sürülürken, yürüyüşlere katılmak isteyenlere yönelik polis müdahaleleri ve gözaltılar kamuoyunda geniş tartışmalara neden oldu. Buna karşın insan hakları örgütleri ve barolar, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının anayasal güvence altında olduğunu vurgulayarak yasaklara karşı hukuki mücadele yürüttü. Bazı idare mahkemeleri de çeşitli kentlerde verilen yasak kararlarını hukuka aykırı bularak iptal etti.

Bugün Türkiye'de Onur Haftası yalnızca yürüyüşlerden ibaret değil; paneller, forumlar, film gösterimleri, sergiler, söyleşiler ve kültürel etkinliklerle kutlanıyor. Ancak bu etkinliklerin önemli bir bölümü son yıllarda yasaklama kararları, kolluk müdahaleleri veya mekân iptalleriyle karşı karşıya kalıyor. Buna rağmen LGBTİ+ örgütleri ve hak savunucuları, Onur Haftası'nın ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve eşit yurttaşlık taleplerinin dile getirildiği önemli bir insan hakları etkinliği olduğunu vurgulayarak etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.

ONUR HAFTASI'NIN AMACI

Onur Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin temel amacı:

LGBTİ+ bireylerin eşit hak taleplerine dikkat çekmek,

Ayrımcılık ve nefret söylemiyle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak,

İnsan hakları, ifade özgürlüğü ve toplumsal eşitlik konularını gündeme taşımak,

Dayanışmayı ve görünürlüğü artırmaktır.