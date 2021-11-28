Opera sanatçısı Hakan Aysev ameliyat oldu: 'Görmek ne güzelmiş'
Sanatçı Hakan Aysev, sağ gözünden katarakt ameliyatı oldu. Operasyonun başarılı geçtiğini paylaşan Aysev, "Şimdi full HD görüyorum ve 'Görmek ne güzelmiş. Gözlerimiz ne önemliymiş' diyorum" şeklinde konuştu.
Opera sanatçısı Hakan Aysev, gözü nedeniyle ameliyat masasına yattı. Aysev, önceki gün sağ gözünden katarakt operasyonu geçirdi. 53 yaşındaki ünlü tenor, gözünde uzun süredir devam eden bu rahatsızlığın zamanla ilerlediğini ve yüzde 70 görme kaybına yol açtığını ifade etti.
'GÖRMEK NE GÜZELMİŞ'
Ameliyat sonrası sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Hakan Aysev, hastane odasından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.
Aysev, "Artık araç kullanırken de zorlanıyordum. Sevgili doktorum Hakan Sivrikaya, 'Hemen ameliyat olman lazım' dedi. Operasyon başarılı geçti. Şimdi full HD görüyorum ve 'Görmek ne güzelmiş. Gözlerimiz ne önemliymiş' diyorum" ifadesini kullandı.
"BENİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ"
Ardından bir paylaşımda daha bulunan Hakan Ayev, "Göz ameliyatımla ilgili yazan tüm sevenlerime binlerce kez teşekkür ederim. Beni de şaşırtan çoklukta olduğu için tek gözle hepsini cevaplayamadım. Beni çok mutlu ettiniz" dedi.
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