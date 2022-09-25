Ordu'da fıkra gibi olay! Duş almak istedi, banyoya sığamadı...

25 Eylül 2022 Pazar, 12:05

Fıkralara konu olacak türden olay Ordu'daki bir otelde meydana geldi. Yorgun halde otele gelen yurttaş, duşa girmek istedi. Ancak otel odasında neyle karşılaşacağından habersizdi.

LAVABOYA GİREMEDİ

Duş almak için lavaboya girmeye çalışan yurttaş, kapının tam açılmadığını gördü. Uzun uğraşlar sonucu lavaboya girmeyi başaran yurttaş, bu kez de duş kabinine giremedi.

DUŞ KABİNİ DE ZORLUYDU

Duş kabininin de kapısı, odanın kapısı kadar ilginç bir mimariye sahipti. Elinden geleni deneyen yurttaş, sonunda duş kabinine de girmeyi başardı.

"BANYO YAPMAK İSTEMEDİM, İÇİNDEN ÇIKAMADIM"

Duşa girmek için adeta labirentte dolaşırcasına hareket eden kişi, "Banyo yapmak istedim, içeriden çıkamadım" dedi.

Yaşadığı ilginç olayı görüntülerek kaydeden yurttaşın videosu, sosyal medyanın gündemine oturdu.