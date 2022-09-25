Sosyal medyadaki haksızlık iddiaları

25 Eylül 2022 Pazar

Haksızlık ve hukuksuzluk olayları, bu köşenin dışında, klasik medyada pek yer almıyor...

Buna karşılık sosyal medyada zaman zaman kampanyalar yapılarak kamuoyunun dikkati çekilmeye çalışılıyor.

Mücella Yapıcı ve öteki Gezi Direnişi mahkûmları hâlâ içeride.

28 Şubat suçlamasıyla, yaşlı ve hasta komutanlar hâlâ hapiste.

Hasta, yaşlı ve hamile mahkûmlar, çocuklar hâlâ parmaklıklar arkasında.

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş AİHM kararlarına rağmen hâlâ bırakılmayan kişiler.

Dün Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de yeniden Osman Kavala’nın “derhal serbest bırakılması” çağrısında bulundu.

Kamuoyunda başkaca öne çıkan olaylar da şunlar:

Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast düzenleyenlerin cezalarında “gelecekleri düşünülerek” indirim yapıldı...

8 çocuğa tecavüz eden kişinin mahkûmiyeti üst mahkeme tarafından çocukların ruh hallerindeki zarar tespit edilemediği gerekçesiyle bozuldu...

Hayvan haklarını savunan Cumhuriyet yazarı Kalkandelen’i, hakaretler savurarak tehdit eden kişi beraat etti.

Twitter’a yansıyan bazı iddia örnekleri aşağıda.

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Tutuklu Hastalar

@HastaTutuklular

ANNE, BABA VE BEBEKLERİ TUTUKLANDI!

Din kültürü öğretmeni Büşra Çulha, eşi Halil Emre Çulha ve 8 aylık kızları Bahar bugün Edirne’de tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Aileler paramparça ve bu adaletsizliğe ne zaman dur diyeceksiniz?

@adalet_bakanlik

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Tutsak Bebekler

@TutsakBebekler

Sevda Ersoy 16 haftalık HAMİLE.

Günlerdir Şakran Cezaevi’nde tutuluyor.

Ses verelim bir BEBEK daha kelepçeler arkasında dünyaya gelmesin!

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Mediha Yıldız

@varskvlavimedea

GÜRBÜZ DÖNMEZ diyor ki: “İleri derece KANSER hastasıyım, ameliyat olamıyorum. Birçok sağlık sorunumla birlikte ÖLÜME terk edildim..”

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Kemal Karanfil

@cesuradalet

AYRIMCILIK.!

Ek’teki iki karar Yargıtay 16 CD’nin.

El Kaide cihatçısına AİHM hukuku.

TSK mensubuna ise Düşman Ceza Hukuku.

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EKIMSongül62

@ekim_songul

Akromegali hastası #EKİMPOLAT in beynindeki tümör’ün alınması için hastane yatışının yapılması ve üzerindeki baskı işkence son bulsun diye İstanbul ihd önünde oturma eylemine devam ediyorum. 46. günündeyim

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Sevinç Özarslan

@sevincozarslan

Boğaziçi Ün. Türk Dili ve Edebiyatı Böl. öğrencisi İbrahim Enes Gacar

@FreedomForEnes

“669 GÜNDÜR TUTUKLUYUM VE BEN TERÖRİST DEĞİLİM”

Onun tek suçu, arkadaşlarıyla tuttukları öğrenci evinde kalmak.

Umarım 26 Eylül’de özgürlüğüne kavuşursun.

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Odak Dünyam

@odakdunyam

Tiroid kanseri Hakan Kanat

4. evre kanser Yusuf Özmen

Lösemi hastası Suna Halis

Tiroid kanseri F. Zehra Babacan

Tiroid kanseri Gülden Aşık

Bu insanların yeri cezaevi mi?

@adalet_bakanlik

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mustafahos

@mustafahos

Erzurum Diyanet Kuran kursunda çocuklara tecavüz davasında üst mahkeme bozma kararı verdi. İstinaf çocukların mahkemede dinlenilmesini istiyor. Bu korkunç bir karar. Çocuklar aynı travmayı yaşayacak. Hatta daha ağırını.

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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği

@oncecocukkadin

Ne yazık ki istinaf mahkemesi çocukların duruşmada dinlenmesi gerektiğine karar vererek, bu sebeple kararı bozdu. Bu durum, çocuğun üstün yararı ilkesinin çiğnenmesidir.

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Zülâl Kalkandelen

@veganzulal

Mahkeme gazeteci ve hayvan özgürlüğü aktivisti olarak avcılık karşıtı yazılarım ve konuşmalarım nedeniyle bana küfürlü tehditte bulunan avcıyı beraat ettirdi!

Suçu işlediğine dair yeterli delil elde edilememiş! Mesajı atarken video mu çekilecekti! @adalet_bakanlik @bybekirbozdag

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Mehmet Ali ASLAN

@HemmedAliAslan

Musa Anter cinayeti zamanaşımı nedeniyle düşürüldü.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar evrensel hukuka aykırıdır.

İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı OLMAZ !

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Haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlikleri kanıksamayın; onlara bıkmadan usanmadan karşı çıkın!