Orhan Gencebay Sabah'a konuştu: 'Bazı ülkeler Erdoğan yönetimini yıkmak için her kötülüğü yapıyor'

Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:57

Güncelleme: 14.04.2023 - 11:57

Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay, yeni şarkısı 'Canım Türkiye'm'e klip çekti.

Şarkısının Türkiye'nin seçimlere giderken çıkacağını söyleyen Gencebay, "Ülkemiz son dönemlerdeki kazanımlarıyla dünyanın en önemli ülkeleri arasına girdi. Fakat art niyetli bazı ülkeler, kişiler başarılarımızdan çok rahatsız olarak her kötülüğü yapıyorlar" dedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Gencebay, 14 Mayıs seçimlerinin sadece Türkiye değil dünya açısından da önemli olduğunu belirtti.

"DERTLERİ R.T.E.'Yİ YIKMAK DEĞİL, TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEK"

Gencebay şöyle konuştu: