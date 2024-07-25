Orhangazi ovasında hasat başladı: Tarlada 10 kilosu lira....

Yayınlanma: 25.07.2024 - 15:24

Güncelleme: 25.07.2024 - 15:24

Bu yıl Orhangazi ovasında 3 bin 200 dekar alanda patlıcan ekimi yapılırken, tahmini rekoltenin ise 12 bin 800 ton olması bekleniyor.

Orhangazi'de patlıcan hasadı başladı. Orhangazi İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve Bursa Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Acar'ın katılımı ile patlıcan bahçesinde hasat şenliği düzenledi.

PATLICANIN HASAT SERÜVENİ

Orhangazi'ye bağlı Gemiç Mahallesinde Samet Tüfekçioğlu'na ait yaklaşık 100 dönümlük Patlıcan tarlasında gerçekleşen hasat şenliğine Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Acar, Ziraat Odası başkanı Dinçer Dimrit, Orhangazi İlçe Tarım Müdürü Mehmet Çınar ile Tarım müdürlüğü çalışanları ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, diğer bir çok tarım ürününde olduğu gibi patlıcan üretiminde de Bursa'nın önemli bir yer tuttuğunu belirterek, patlıcan ihracatının yaklaşık yüzde 55'i Bursa'dan gerçekleştiriliyor dedi. Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu ise Orhangazi'de 141 bin dekar ekili tarım alanında üretim yapıldığına dikkat çekerek bunun 90 bin dekarı zeytin. Geri kalan alanlarda ise bir çok ürün yetiştiriliyor. Bu da Orhangazi ovasının tarıma ne kadar elverişli olduğunu belirtti ve üreticilere bereketli sezon diledi.

3 BİN 200 DEKARDA ÜRETİM YAPILIYOR

Öte yandan Orhangazi'de bu yıl 3 bin 200 dekar alanda patlıcan ekimi yapılırken, bu yıl beklenen rekolte ise 12 bin 800 ton civarında. Patlıcan Orhangazi'de şu anda tarlada 10 TL ile 12 TL arasında alıcı buluyor. Tören sonunda ise protokol üyeleri patlıcan tarlasında patlıcan topladı.